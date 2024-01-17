الامارات | فرنسا تسجل في 2023 أدنى مستوى ولادات منذ 1946

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت فرنسا ولادة 678 ألف طفل في عام 2023، أي أقل بنسبة 6.6% من عدد المواليد في 2022، في أدنى عدد من الولادات سنوياً منذ 1946، بحسب أرقام نشرها أمس المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وبلغ عدد سكان فرنسا أكثر من 68.4 مليون نسمة في الأول من يناير 2024. وشهد 2023 أيضاً 631 ألف حالة وفاة، بانخفاض 6.5% مقارنة بـ2022، وهو عام طبعته جائحة «كوفيد-19» ونوبات حر شديد.

وبذلك ظل التوازن الطبيعي للسكان - أي الولادات ناقص الوفيات - إيجابياً قليلاً (+47 ألف نسمة)، لكنه «أدنى مستوى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية»، كما أفاد المعهد في تقريره السنوي.

وكان نمو السكان الفرنسيين مدفوعاً أيضاً بصافي الهجرة (المقدر بـ+183 ألف شخص)، وهو الفرق بين عدد الذين يدخلون البلاد وأولئك الذين يغادرونها.

ويُعزى تراجع الولادات في فرنسا بشكل رئيس إلى «الانخفاض الحاد» في معدل الخصوبة الذي بلغ 1.68 طفل لكل امرأة العام الماضي مقارنة بـ1.79 في 2022.

ومع ذلك ظلت فرنسا في 2021 الدولة الأكثر خصوبة في الاتحاد الأوروبي مع 1.84 طفل لكل امرأة، بحسب المكتب الإحصائي الأوروبي «يوروستات».

وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة إلى 85.7 عاماً للنساء و80 عاماً للرجال، وفق المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.