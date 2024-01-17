الامارات | طائرة تغير وجهتها بسبب "عضة"!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت طائرة تابعة لشركة "خطوط كل اليابان الجوية" كانت متجهة إلى سياتل، إلى مطار هانيدا في طوكيو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بعد أن عض أحد الركاب ذراع إحدى مضيفات المقصورة.

وألقت شرطة طوكيو القبض على الرجل 55 عاماً، ويعتقد أنه أمريكي، في المطار للاشتباه في تسببه في إصابة مضيفة الطائرة في الواقعة التي حدثت ليل الثلاثاء، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

ولم يعرف على الفور سبب الواقعة التي حدثت بينما كانت الرحلة 118 تحلق فوق المحيط الهادئ.