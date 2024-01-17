الامارات | إنذار حريق كاذب بسبب الذباب والغبار!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى مزيج من الغبار والذباب على كاشف دخان إلى إطلاق عملية من جانب فرقة الإطفاء في بلدة إنيبيتال بغرب ألمانيا، أمس.

وانطلق نظام إنذار الحريق في متحف إنيبيتال الصناعي حوالي الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت جرينتش) أمس، حسبما أعلنت فرقة الإطفاء. ومع ذلك، عندما وصلت خدمات الطوارئ إلى المتحف، أدركت سريعا أنه لم يكن هناك حريق على الإطلاق.

وجاء في بيان صادر عن فرقة الإطفاء: "انتهت عملية فرقة الإطفاء من المركز الرئيسي ووحدة من فرقة الإطفاء المتطوعة بسرعة".

ويمكن أن يؤدي الغبار والذباب المتبقي في كاشفات الدخان في بعض الأحيان إلى تشغيل المستشعر.

وقال موظف في خدمة الإطفاء: "يمكنك تنظيفه باستخدام منفضة الغبار أو المكنسة الكهربائية. هذا يمنع الإنذارات الكاذبة".

وبعد حوالي 45 دقيقة، وقع حادث مماثل في مبنى سكني في البلدة نفسها. وهناك، تم تشغيل إنذار الدخان بسبب خلل فني.