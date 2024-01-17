أول ظهور لـ أحمد العوضي بعد انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير».. بهذه الكلمات أكد الفنان أحمد العوضي، نبأ انفصاله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي فاجأت الجميع بخبر انفصالها بعد مرور 16 ساعة من احتفال الأخير بها وبعيد ميلادها.

وعلى الرغم من تواجد الفنان أحمد العوضي خارج البلاد، إلا إنه لم يهمل الاحتفال بها عبر حسابه الرسمي على «الإنستجرام» لتمتنع «عبدالعزيز» عن الرد على منشور التهنئية، إذ كان صمتها أشبه بالهدوء الذي يسبق العاصفة، قبل أن تخرج بمنشور يؤكد انفصالهما رسميًا.

أول ظهور لـ أحمد العوضي بعد انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز

وسرعان ما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور الانفصال، بينما بدأ البعض الآخر يبحث عن أسباب الانفصال؟ وكواليسه؟ وعن ظهورهم بعد الانفصال.

وفي أول ظهور لـ أحمد العوضي بعد انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز، كان في «دبي» إذ نشرت الفنانة زينة، بالتوازي مع انتشار أخبار الانفصال، عدة لقطات مصورة تظهر فيها رفقة العوضي، وصُناع فيلم «الإسكندراني» خلال الاحتفاء بالعمل في دبي.

وأظهرت اللقطات الفنان أحمد العوضي رفقة الجمهور الذي حضر لمساندته.

نبوءة بانفصال العوضي وياسمين عبدالعزيز

وكانت خبيرة الأبراج، ليلى عبد اللطيف، أكدت في إحدى المقابلات التليفزيونية، نبوءة بشأن انفصال الثنائي، قائلة: «أرى ياسمين عبد العزيز تقترب من مرحلة الانفصال عن زوجها أحمد العوضي بشكل مفاجئ»، متممة: «للأسف هذا سيحدث في 2024 أو 2025».

الجدير بالذكر أن الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، كانوا أعلنا زواجهما منذ نحو 4 سنوات، كما تعاونا في عدد من الأعمال الفنية أشهرهم مسلسل «اللي ملوش كبير».