أول تعليق من ليلى عبداللطيف بعد تحقق توقعها بانفصال ياسمين والعوضي.. ماذا قالت؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع حدوث نبأ انفصال الفنان أحمد العوضي، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، تصدر اسم خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ تحققت نبؤتها التي كشفت عنها في بداية العام، بتوقعها خبر الطلاق في 2024، أو 2025 على أقصى تقدير، الأمر الذي أصاب المتابعون بصدمة كبيرة.

أول تعليق من ليلى عبداللطيف بعد تحقق نبؤتها بانفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

وعقب ساعات من إعلان الثنائي، ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، انفصالهما بشل رسمي، علقت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، في منشور عبر حسابها الرسمي على «الفيسبوك» على الأمر.

وقامت «عبداللطيف» بإعادة نشر مقطع التوقع التي توقعته في أحد البرامج التلفزيونية، معلقة: «للأسف حدث التوقع وكنت أتمنى ألا يحدث».

توقع ليلى عبداللطيف بالانفصال

وكانت ليلى عبداللطيف، تنبأت بالانفصال منذ أيام، وقالت خبيرة الأبراج: «أرى ياسمين عبد العزيز تقترب من مرحلة الانفصال عن زوجها أحمد العوضي بشكل مفاجئ، وللأسف هذا سيحدث في 2024 أو 2025».

وردت ياسمين عبدالعزيز في بداية العام على نبوءة خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف قائلة: «يا ساتر يا رب»، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»، مستطردة: «بلاش أنتي يا ليلى».

الجدير بالذكر أن الثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، أعلنا انفصالهما مساء أمس، الثلاثاء، بعد زواج استمر نحو 4 سنوات، وأثمر الزواج عن تعاونهما في عدد من الأعمال الفنية أشهرها مسلسل «اللي ملوش كبير».