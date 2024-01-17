الامارات | شاب يكتشف أنه ميت منذ أسابيع !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد شاب من الموت بعد أسابيع من إعلان وفاته وإرسال رماد جثته لأسرته، ليتبين وجود خطأ فادح في تحديد هويته بسبب سرقة سابقة تعرض لها.

وتم الإعلان عن وفاة تايلر تشيس، 23 عاماً، من ولاية أوريغون بالولايات المتحدة، بسبب جرعة زائدة من المخدرات وفقا لما تم الإعلان عنه. ولكن، في تحول لا يصدق تقريبًا للأحداث، ظهر الشاب البالغ من العمر 23 عامًا لاستلام مساعداته الغذائية في أكتوبر ليجد أنها ملغاة لأنه كان "ميتًا".

حينها توجه مرتبكًا، إلى قسم الخدمات الإنسانية في مركز الرعاية المسجل فيه، للحصول على نوع من التفسير. وطالب الموظفون، الذين كانوا في حيرة من أمرهم، برؤية هويته. وقال تشيس لقناة KPTV التابعة لشبكة Fox "أن الحيرة بدت عليهم وهم يتمعنون بالهوية ووجهه وقالوا: "هنا (الوثائق) تقول أنك ميت."

ووفق ما تبين لاحقا فإن الرجل الذي سرق محفظة تشيس في مركز التعافي قبل أسابيع كان في الواقع هو الرجل الذي مات. واتضح أن الفاحصين الطبيين استخدموا بطاقة رخصة قيادة مؤقتة من محفظة تشيس للتعرف على المتوفى، وبالتالي خلصوا إلى أن الجثة يجب أن تكون له.

وقال متحدث باسم مقاطعة مولتنوماه: "نأسف بشدة لحدوث خطأ في التعرف على الهوية. حدث الخطأ في التعرف على الهوية لأن الشخص المتوفى كان يحمل محفظة السيد تايلر تشيس ورخصة قيادته الرسمية المؤقتة من ولاية أوريغون".

وأعلن مكتب الفحص الطبي في مقاطعة مولتنوماه منذ ذلك الحين عن بروتوكولات جديدة لمنع حدوث نفس الشيء مرة أخرى. وقال: "من الآن فصاعدا، يجب على جميع الأفراد الذين يتم العثور عليهم يحملون هوية مؤقتة صادرة عن الدولة أن يقدموا بصمات أصابعهم لتحديد هويتهم بشكل إيجابي، لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى أبدا".