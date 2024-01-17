هذا ما يحدث للكوليسترول في جسمك عند تناول الجبن القريش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ارتفاع الكوليسترول حالة شائعة يمكن أن تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية، وتوجد العديد من الطرق لخفض مستوياته المرتفعة، مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

لكن هل تعلم ما تأثير تناول قطعة من الجبن القريش على مستويات الكوليسترول؟.. وهو ما أوضحه موقع "verywellhealth".

تقليل مستويات الكوليسترول

نظرًا لأن الجبن القريش قليل الدسم، لذا فهو خيار صحي لمن يرغبون في تقليل تناولهم للدهون المشبعة ومستويات الكوليسترول المرتفعة.

التخلص من السمنة الزائدة

بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية، فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالبروتين عالي الجودة، ما يساعد على التخلص من السمنة الزائدة، وهي عامل خطر للإصابة بارتفاع مستويات الكوليسترول.

- منخفض الدهون المشبعة

كما أن هذا النوع من الجبن منخفض الدهون المشبعة، ما قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول.

أعراض ارتفاع الكوليسترول

برودة الساقين أو القدمين.

نمو أظافر القدم بشكل أبطأ.

ألم في الساقين.

اصفرار راحتي اليد.

اصفرار الجلد (اليرقان).

قوس القرنية، وهو عبارة عن خط أبيض رفيع مرئي حول القرنية.

بقع حمراء وحكة على الجلد بالوجه.

رواسب دهنية حول العين.

طرق الوقاية من ارتفاع الكوليسترول

اتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفاكهة.

الإقلاع عن التدخين.

الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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