الامارات | لتحضير الطعام بشكل صحي.. مقلاة هوائية ذكية بوظيفة لإزالة الدهون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة شاومي المقلاة الهوائية الذكية Smart Air Fryer 6.5L الجديدة، التي تمتاز بسعة 5ر6 لتر.

وأوضحت الشركة الصينية أن المقلاة الذكية تتيح التحمير بالهواء الساخن والخَبز وصنع الزبادي وتجفيف الفواكه والتخمير وإذابة الأطعمة المجمدة.

وتأتي المقلاة مزودة بوحدة لتدوير الهواء الساخن 360 درجة من أجل تسوية الطعام بشكل متساو دون الحاجة إلى قلبه، علماً بأنه يمكن ضبط درجة الحرارة بين 40 و220 درجة مئوية.

وتشتمل المقلاة الذكية على وظيفة لإزالة الدهون للتخلص من الدهون والزيوت الزائدة من أجل تحضير الطعام بشكل صحي قدر الإمكان.

ويمكن التحكم في المقلاة الجديدة عن طريق الشاشة المدمجة أو المفتاح الدوار أو بواسطة تطبيق على الهاتف الذكي.