4 علامات تنذرك بارتفاع الكولسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

ارتفاع الكوليسترول في الدم حالة شائعة يمكن أن تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يقول محمد المنيسي، استشاري الباطنة والكبد، إنه في كثير من الحالات لا تظهر أي أعراض على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول، لذلك من المهم إجراء فحص الدم بانتظام.

وأضاف لـ"الخليج 365" أن بعض العلامات التي قد تنذرك بارتفاع الكوليسترول في الدم قد تكون كالتالي:

ألم في الصدر

يمكن أن يكون الألم في الصدر علامة على تصلب الشرايين، وهو حالة تتراكم فيها الدهون والكوليسترول في الشرايين، ما يجعلها ضيقة وأقل مرونة.

ألم في الساقين

يمكن أن يكون الألم في الساقين علامة على مرض الشريان المحيطي، وهو حالة تتراكم فيها الدهون والكوليسترول في الشرايين التي تغذي الساقين.

الدوخة أو الدوار

يمكن أن تكون الدوخة أو الدوار علامة على انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ.

صعوبة في صعود السلالم

قد يكون صعود السلالم صعبًا على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول لأن الشرايين الضيقة تجعل من الصعب على القلب ضخ الدم إلى العضلات.

نصائح طبية تساعدك في خفض الكوليسترول بالجسم

تناول الأطعمة الصحية مثل، الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والأسماك الدهنية.

عليك بممارسة التمارين الرياضية لخفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الحميد.

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، فقد يساعدك فقدان الوزن في خفض الكوليسترول.

يمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين في خفض الكوليسترول الضار.

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