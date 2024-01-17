الامارات | «ضيّ دبي».. «قبة الوصل» جاهزة للوحات من نور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «مدينة إكسبو دبي» عن برنامج فعاليات مهرجان ضيّ دبي الفني، أول مهرجان للفنون الضوئية بأعمال فنية إماراتية، والذي سيقدم مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية، وورش عمل وحلقات نقاشية، خلال الفترة من 26 الجاري حتى الرابع من فبراير المقبل.

ودعا «ضيّ دبي»، الذي تنظمه «مدينة إكسبو» بالشراكة مع شركة AGB Creative، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي، الزوّار إلى التفاعل مع سبع قطع فنية ضوئية من تصميم فنانين إماراتيين، تعكس نسيج المدينة الغني بالتاريخ السردي والثقافة والتعابير الإبداعية.

ومن بين الفنانين المشاركين: مطر بن لاحج، الدكتورة نجاة مكي، الدكتور محمد يوسف، عبدالله الملا، ميثاء حمدان، خالد الشعفار، وريم الغيث.

ويحتفي «ضيّ دبي» بالفنانات الإماراتيات اللاتي تركن أثراً في المشهد بدبي خصوصاً، ودولة الإمارات عموماً. وتأتي الراحلة ظبية جمعة لملح، في طليعة كوكبة من الفنانات الإماراتيات المؤثرات في المشهد الفني والثقافي.

وتجسّد الراحلة نموذجاً للعزيمة والإصرار، بعد أن تحدت سوء حالتها الصحية التي أقعدتها عن الحركة، وأفقدتها النطق، مفضلة التواصل مع العالم الخارجي بخطوط ونقاط خاطبت بها قلوب الناس وعقولهم، حتى أصبحت مع مرور الوقت لغتها الخاصة، إذ اختارت الفن وسيلة للتعبير عن أفكارها ومشاعرها، وروت قصتها وذكرياتها عن بحر المدينة وصحرائها من خلال أكثر من 200 عمل فني أبهرت العالم.

وتأتي سلسلة «أخوات الصحراء» الضوئية تحية تقدير وإجلال لفن ظبية وأخواتها، من اللواتي يشاركنها شغفها بالفن من المناطق الصحراوية من أنحاء العالم.

وستتحول «قبة ساحة الوصل» الأيقونية إلى لوحة ضخمة مع سلسلة من العروض الضوئية الخاصة لعدد من أعمال الغائبة الحاضرة ظبية جمعة لملح، بمشاركة مبدعات من مناطق صحراوية أخرى حول العالم، مثل: الأسترالية ريني كوليتجا، والجنوب إفريقية إستر مالانغو.

وتأسيساً على إرث «إكسبو 2020»، وانطلاقاً من التزام دبي تجاه القضايا الإنسانية والبيئية، يتعاون «ضيّ دبي» مع «ليتر أوف لايت»، وهي مبادرة عالمية انطلقت من برنامج «إكسبو لايف» لدعم المبادرات البيئية والإنسانية حول العالم، إذ تستخدم مواد يسهل الوصول إليها بأسعار معقولة، لتوفير إضاءة مستدامة عالية الجودة للمدن والمجتمعات غير القادرة على توفير الإضاءة أو الكهرباء. وسيستهدف التعاون صنع الأضواء ضمن ورش عمل المهرجان، وتوزيعها في قرى أغوسان مارش العائمة في الفلبين، لتوفير الضوء لها.

ويمكن لضيوف المهرجان التعهد بالإسهام مالياً في هذه المبادرة، لدعم إضاءة مواقع أخرى في الفلبين وكينيا والكاميرون والهند.

• 7 قطع فنية ضوئية من تصميم فنانين إماراتيين تشارك في الحدث.

• «أخوات الصحراء» تحية تقدير للإماراتية الراحلة ظبية وأخواتها، من اللواتي يشاركنها شغفها بالفن من المناطق الصحراوية من حول العالم.

تجارب غامرة

إلى جانب العروض الفنية الرئيسة، سيكون ضيوف مهرجان ضي دبي على موعد مع تجارب الضوء الحيوية والتفاعلية في أنحاء «مدينة إكسبو دبي»، علاوة على برنامج تعليمي، وجلسات حوارية موسّعة حول الفن والثقافة.

ويستضيف المهرجان أكثر من 20 نشاطاً وورشة عمل متخصصة، ما يتيح للأطفال فرصة إطلاق العنان لإبداعاتهم من خلال الأضواء والألوان.