الامارات | فنان مصري يتعرض لحادث سير خلال "لايف" على "تيك توك"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الفنان المصري إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، تفاصيل الحالة الصحية لـ الفنان فادي خفاجة، الذي تعرض لحادث سير صباح اليوم، أثناء لايف له عبر حسابه الشخصي على تطبيق التيك توك، حيث أشار إلى أن الفنان حاليًا غادر المستشفى بعد أن كان تحت الملاحظة الطبية، بأحد المستشفيات بمنطقة مدينة نصر.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن إيهاب فهمي قوله: "أستاذ أشرف زكي تدخل فور علمه بتعرض فادي خفاجة لحادث سير، وعلى الفور تم نقله لأحد مستشفيات مدينة نصر، وبعدها خضع للملاحظة الطبية، وبعد أن اطمئن الأطباء عليه سمحوا له بمغادرة المستشفى".