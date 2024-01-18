الامارات | حشد من النجوم في ضيافة «مهرجان كواتشيلا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ عدد من النجوم - في مقدمتهم نجمة البوب لانا ديل ري، ومغنية الراب دوجا كات، والمغني «تايلر ذا كريتور» - ضيوفاً هذا العام على «مهرجان كواتشيلا» الأميركي الضخم، كما أعلن منظموه أول من أمس.

وتضم لائحة المشاركين المغني الفرنسي من أصل فلسطيني مروان عبدالحميد، المعروف بسان لوفان الذي نشأ في غزة. ويجمع البرنامج في الوقت نفسه نجوماً عالميين، ونجوم راب صاعدين كالأميركيتين رينيه راب، وفيكتوريا مونيه. وستحضر الأغنيات باللغة الفرنسية على خشبات «كواتشيلا» هذا العام أيضاً، من خلال دي جاي سنايك، وفرقة البوب، والإلكترو «لِمبراتريس». وكانت نسخة عام 2023 التي وُصفت بأنها تاريخية، خصصت للمرة الأولى صدارة المهرجان لفنان ناطق بالإسبانية ومتحدر من أميركا اللاتينية هو باد باني (بورتوريكو)، المغني وفنان الراب الذي تستقطب أغنياته أكبر عدد من المستمعين في العالم. كذلك كانت فرقة «بلاك بينك» الكورية الجنوبية أول فرقة آسيوية بين نجوم المهرجان.