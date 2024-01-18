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الامارات | جهود لإنقاذ دولفين صغير في كوريا الجنوبية

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سيؤول - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت السلطات البحرية في كوريا الجنوبية جهوداً لإنقاذ دولفين صغير عالق في شبكة صيد مهملة قبالة جزيرة جيجو، حسبما قال مسؤولون محليون أمس.

وشوهد الدولفين - الذي يقل عمره عن عام واحد - لأول مرة وهو يسبح مع شبكة نفايات عالقة على ذيله في المياه قبالة الجزيرة في أوائل نوفمبر الماضي، وفقاً لوكالة «يونهاب» للأنباء. وبعد أكثر من شهرين، شوهد مرة أخرى، أمس، وهو لايزال في الحالة الخطرة

نفسها في البحر قبالة «دايجونج إيوب» في مدينة سيوجويبو جنوب جيجو، كما ذكر فريق أبحاث الدلافين بجامعة جيجو الوطنية.

وأبلغ الفريق حكومة مقاطعة جيجو ووزارة الشؤون البحرية ومصايد الأسماك بالوضع، ما دفعها إلى البدء في البحث عن طرق لإنقاذ الدولفين الصغير.

ويساور خبراء القلق من أن شبكة النفايات الرقيقة يبدو أنها تنحر تدريجياً في لحم الدولفين في كل مرة يسبح فيها، ويمكن أن تقطع ذيله.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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