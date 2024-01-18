الامارات | ملتقيات الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية عن إطلاق أول ملتقياتها الأدبية التي تنظمها في مختلف مناطق الإمارة، ضمن أجندتها للعام الجاري، تحت شعار «الفجيرة تحتفي بالإبداع»، وذلك غداً في «بيت المطوّع» بمنطقة الطيبة. وتهدف المبادرة إلى إثراء الحركة الثقافية والإعلامية والمجتمعية، وتعزيز الهوية الوطنية والقيم الإماراتية.