الامارات | تماماً مثل دبي.. «مهرجان التسوّق» يراهن على مزيد من الابتكار والإبهار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، أن الدورة الـ29 من مهرجان دبي للتسوّق نجحت في صنع لحظات وذكريات رائعة لكل من سكان وزوّار المدينة، ومكّنت تجار التجزئة والشركات الناشئة من الوصول إلى متعاملين جدد، مشيراً إلى أنه منذ انطلاقه في عام 1996، يتطوّر المهرجان كل عام، واستضاف هذا العام مجموعة من الفعاليات الجديدة، بما في ذلك «مهرجان 321 الاستثنائي»، و«كانتين X»، إضافة إلى عودة الفعاليات الرئيسة المفضلة كـ«أضواء دبي»، و«اتصالات إم أو تي بي»، و«نغمات دبي» في أكبر دوراتها على الإطلاق.

وأضاف الخاجة: «قدّم المهرجان أيضاً تجارب وعروضاً ترفيهية وأنشطة ثقافية فريدة وملهمة لسكان دبي وزوّارها، فضلاً عن زيادة الإقبال على وجهات التسوّق الرائدة في المدينة، وتوفير فرص النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تعزيز مكانة دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، لاسيما مع تزامن ذلك مع اختيارها أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين من (تريب أدفايزر) للعام الثالث على التوالي، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها مدينة مثل هذا الإنجاز المهم في العالم».

وتابع: «يُعدّ مهرجان دبي للتسوّق حالياً احتفالاً يطول انتظاره على مستوى المدينة كل عام، إذ يعزّز حياة الأفراد الذين يعيشون في المدينة، من خلال لحظات لا تُنسى تفاجئ وتلهم كل من يحضر. ويواصل المهرجان الابتكار تماماً مثل دبي نفسها، ونفخر بتقديم هذه الدورة الرائعة التي كانت الأكبر والأفضل على الإطلاق. وأتوجه بالشكر إلى الفرق المميزة والشركاء الاستراتيجيين وشركاء الفعاليات والتسويق من القطاعين الحكومي والخاص، الذين ساعدنا التزامهم وتفانيهم على تنظيم هذه الدورة المذهلة».

وستقام الدورة الـ20 للمهرجان في الفترة من 13 ديسمبر المقبل حتى 19 يناير 2025.

واختتم المهرجان دورة رائعة امتدت على مدار 38 يوماً مقدماً الكثير من التجارب واللحظات الاستثنائية التي استمتع بها سكان دبي وزوّارها، عبر أجندة مليئة بالتشويق بدأت في الثامن من ديسمبر الماضي، واستمرت حتى 14 الجاري، قدّم خلالها الحدث أفضل الأنشطة الترفيهية والعروض الترويجية والجوائز والاحتفالات على مستوى المدينة، ما أسهم في تنشيط قطاعات التجزئة والسياحة والضيافة والترفيه في الإمارة.

وتُعدّ الدورة الأخيرة الأكبر والأفضل، إذ شهدت لحظات عائلية مليئة بالمرح والترفيه، مع مشاركة أكثر من 200 فنان في 45 حفلاً موسيقياً، وإقامة 14 حدثاً رياضياً، والعديد من المسابقات المشوقة الأخرى. كما استمتع الحضور بـ26 عرضاً حياً ومسرحية في 46 موقعاً مختلفاً في مختلف أنحاء دبي من فنانين عالميين، مثل، راسل هوارد، وأوميد جليلي، ومايكل ماكنتير، إضافة إلى عرض بليبي في «كوكاكولا أرينا».

وحصل 436 فائزاً على جوائز بـ25 مليون درهم في 436 سحباً.

ودعا المهرجان الجميع للمشاركة وحضور فعالياته، إذ أسهمت مئات الأنشطة المجانية في خلق أجواء شاملة وحيوية في أنحاء الإمارة. وأضاءت فعالية «نغمات دبي» على 70 موسيقياً وراقصاً ومغنياً وكاتب أغانٍ محلياً وإقليمياً قدموا عروضهم الحية المتجوّلة، وأمتعوا الجمهور في مهرجان موسيقي امتد على مدار 10 أيام في 16 موقعاً على مستوى المدينة.

ولدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي والإسهام في تعزيز النسيج الثقافي للمدينة، حظي 350 من روّاد الأعمال والبائعين المحليين والإقليميين في دورة هذا العام من المهرجان بفرصة عرض منتجاتهم من الأزياء والأطعمة والمشروبات الشهية والأدوات المنزلية المستدامة والتصاميم التقليدية في وجهات عديدة في أنحاء دبي، بما في ذلك مهرجان «ذا هب» للمأكولات، ومعرض «آيكونز» للأزياء، وسوق الفريج، وغيرها.

ووفرت سوق «اتصالات إم أو تي بي»، مفهوم التسوّق البديل الرائد في مهرجان دبي للتسوّق، وفعالية «كانتين X» الجديدة كلياً في حديقة مشرف، منصّة لـ42 شركة إماراتية لتقديم منتجاتها والتواصل مع عملاء جدد. وحققت الدورة الـ11 من سوق «اتصالات إم أو تي بي» نجاحاً كبيراً، إذ تضاعف عدد الزوّار مقارنة بالعام الماضي، بحضور عدد قياسي بلغ 157 ألفاً و554 زائر اًعلى مدار 10 أيام.

وكان كل يوم بمثابة احتفال بفضل العروض الضوئية الفريدة من نوعها في أنحاء دبي، مع عرض طائرات (الدرون) برعاية شركة الإمارات للبترول، الذي نظم مرتين كل ليلة خلال مهرجان دبي للتسوّق.

وأقيمت عروض الألعاب النارية المبهرة ضمن فعالية «أضواء دبي»، إذ أضاءت سماء المدينة في خمسة مواقع مع عرض مميز في «مهرجان 321» في «سكاي دايف دبي» في 13 الجاري. ومن بين أعمال الزينة والمجسمات الأخرى التي كانت جزءاً من عروض «أضواء دبي»، فعالية «إضاءة النيون».

أحمد الخاجة:

• المهرجان يسهم في تعزيز مكانة دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

• تُعدّ الدورة الأخيرة الأكبر والأفضل، إذ شهدت لحظات عائلية مليئة بالمرح والترفيه.

• 13 ديسمبر المقبل تنطلق الدورة الجديدة، التي تستمر حتى 19 يناير 2025.