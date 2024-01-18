المرض «إكس» يهدد العالم.. 8 فئات الأكثر عرضة لمضاعفات الوباء القادم

القاهرة - سمر حسين - صحة

منذ فترة قصيرة أعلنت منظمة الصحة العالمية، قائمة من الأمراض الفيروسية، وصفتها بـ«ذات الأولوية»، إذ يمكن أن تسبب وباء خطير في المستقبل، على رأسها الإيبولا والسارس وغيرهما، إلا أن التطورات الأخيرة التي طرأت في عالم الفيروسات، تنذر بأن الوباء القادم الذي يحمل اسم «المرض X» يشكل تهديدا للبشرية، وفقا لصحيفة «التلجراف» البريطانية.

ومع عودة التحذيرات في الساعات الأخيرة من مرض«X»، وجب التنويه إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الفيروسية والبكتيرية بشكل عام، حتى يتم تحديد تفاصيل الوباء الجديد، والإعلان رسميا عن أعراضه.

الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات المرض X

بحسب تصريحات الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة لـ«هن»، فإن الفئات الأكثر عرضة لمخاطر المرض إكس، هم نفسهم المعرضين لمضاعفات الأوبئة التنفسية المعروفة، بعد توقع عديد من الخبراء بأن الوباء الجديد الأكثر فتكا، ما هو إلا مرضًا تنفسيا: «كل الناس عرضة للأوبئة التنفسية، لكن في فئات معرضة للمضاعفات أولهم الأطفال الرضع، كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، أصحاب المناعة الضعيفة، وكل فئات مرضى الحساسية الصغار والكبار، مرضى حساسية الصدر، ومرضي السكر، ومرضى القلب، المضاعفات اللي ممكن تحصل لهم الالتهاب الرئوي للرضع، وكبار السن ممكن يحصلهم تليف رئوي»

قصة الوباء الذي يهدد العالم

المرض X ليس جديدا، فهو وصف تطلقه منظمة الصحة العالمية عادة على أي مرض غير معروف للعلوم الطبية ويسبب عدوى للبشرية، وظهر مصطلح «إكس» من قبل في مايو 2023، كما أشارت منظمة الصحة العالمية لذات المرض الغامض في عام 2018 في تحذير شديد اللهجة بعنوان «استعدوا في أقرب وقت»، وبعد عام واحد بدأ فيروس كورونا في الانتشار بالصين، ومن بعدها في جميع أنحاء العالم.