الامارات | كيف يؤثر الوقوع في الحب على الدماغ ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتبر الوقوع في الحب تجربة قوية ومشوقة، بل وهناك العديد من التأثيرات التي يمكن أن يحدثها على الدماغ.

ومؤخراً كشف موقع هيلثي عن بعض الأثار المحتملة للوقوع فى الحب على الدماغ والتى تشمل ما يلي :

إفراز المواد الكيميائية: يؤدي الوقوع في الحب إلى إفراز مجموعة من المواد الكيميائية في الدماغ مثل الدوبامين والأوكسيتوسين والنورأبينفرين، وهذه المواد الكيميائية ترتبط بالشعور بالسعادة والارتباط العاطفي والانجذاب للجنس الآخر.

زيادة الترابط الاجتماعي: يؤثر الحب على مناطق الدماغ المسؤولة عن الترابط الاجتماعي والعلاقات الشخصية، حيث يزيد الأوكسيتوسين، على سبيل المثال، من الشعور بالثقة والارتباط والانتماء.

التفكير المتواصل: يمكن أن يؤدي الوقوع في الحب إلى تفكير متواصل في الشريك والرغبة في التواصل والتفاعل معه، وهذا النوع من التفكير يمكن أن يؤثر على نشاط مناطق الدماغ المرتبطة بالتركيز والذاكرة واتخاذ القرارات.

الشعور بالسعادة والإثارة: يمكن أن يعزز الحب الشعور بالسعادة والإثارة، مما يؤدي إلى زيادة نشاط مناطق الدماغ المرتبطة بالمكافأة والمتعة.

مع ذلك، يجب ملاحظة أن التأثيرات التي يحدثها الوقوع في الحب تختلف من شخص لآخر وتعتمد على العوامل الفردية والظروف المحيطة، وقد تكون هذه التأثيرات مؤقتة وتتلاشى مع مرور الوقت أو قد تستمر لفترة أطول.