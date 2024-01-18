الامارات | سكان مدينة روسية يرون الشمس بعد ليل استمر 40 يوماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سكان مدينة مورمانسك الروسية الواقعة في منطقة القطب الشمالي شروق الشمس بحفاوة بالغة.

ورحب السكان بأول إشراقة شمس استمرت لمدة 37 دقيقة فقط بعد انتهاء ليل قطبي استمر 40 يوماً كاملة.

وتسلق البعض أعلى جبل في المدينة لإلقاء التحية عليها، ومع أن الشروق لم يستمر طويلا إلا أنه يعني الكثير للسكان الذين يدركون من خلاله بأن الطقس يتجه نحو الربيع حيث التقطوا الصور ورقصوا.