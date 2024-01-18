ما الفيروس الأكثر انتشارا بين الأطفال حاليا؟.. 4 أسباب رئيسية للعدوى

القاهرة - سمر حسين - صحة

انتشرت خلال الساعات الماضية، أحاديث عن متحور جديد من فيروس كورونا سيظهر خلال الأيام المقبلة، وسيكون أكثر عدوى وانتشارًا، بالتزامن مع انتشار الإنفلونزا الموسمية بسبب التقلبات الجوية، ما أثار حالة من الجدل بين الأسر، لتبدأ تساؤلات الأمهات عن الفيروسات الأكثر عدوى وانتشارا في الوقت الحالي، لخوفهن على صحة أطفالهن.

الفيروس الأكثر انتشار حاليا

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«هُن»، إن متلازمة التهاب الأجهزة التنفسية، هي المنتشرة حاليًا، إذ تجمع بين حالات الإصابة بالأمراض الرئوية التي تصيب الأشخاص وفي مقدمتها الإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد التي تزداد مع التقلبات الجوية: «الإنفلونزا غالبا ما تُصيب الأطفال ومختلف الفئات، خاصةً خلال الطقس المتقلب حاليا، وتؤثر بشكل مباشر على الأجهزة التنفسية، لأنها بتكون ضعيفة مع البرد».

اقرأ أيضًا: بعد توقعات الصحة العالمية بانتشار وباء جديد.. نصائح مهمة لحماية أسرتك

أعراض التهاب الأجهزة التنفسية

أوضح «بدران»، أعراض الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي، كالتالي:

- ارتفاع درجة الحرارة.

- الصداع الشديد.

- تراكم السوائل حول الرئتين.

- آلام بالأطراف.

- آلام المعدة.

- مغص.

- الغثيان.

- الخمول.

- ألم شديد في البطن مع القيء والإسهال.

طرق انتقال الفيروسات

وأضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن دور البرد أو التهابات الجهاز التنفسي، ينتقل بالاختلاط مع المصابين وضعيفي المناعة، أو تناول الأطعمة والماء الملوثين، ولمس الفم بعد لمس الأيدي، والمخالطة اللصيقة بشخص مصاب بعدوى فيروسية، لأن الفيروسات الخاصة بالتهابات الجهاز التنفسي تدخل على الجسم فورًا وتهاجم المناعة.

طرق الوقاية من التهاب الأجهزة التنفسية

وأوضح بدران، أنه ضمن طرق الوقاية من من التهاب الأجهزة التنفسية، والفيروسات عموما، تتمثل في:

- غسل الأيدي جيدًا بالماء والصابون، بالإجراءات المتبعة عند غسل اليدين.

- تطهِّير الأسطح متعددة اللمس، ويفضل استخدام محلول المطهر.

- الحفاظ على التباعد، لأنه الأكثر سببًا في الإصابة بالفيروس.

- ضرورة ارتداء الكمامة، حتى لغير المصابين، لشدة تأثير حالة الطقس على التهابات الجهاز التنفسي.

- الابتعاد عن المسكنات دون استشارة الطبيب.