لايف ستايل

ما الفيروس الأكثر انتشارا بين الأطفال حاليا؟.. 4 أسباب رئيسية للعدوى

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - سمر حسين - صحة

صورة تعبيرية عن الفيروسات

انتشرت خلال الساعات الماضية، أحاديث عن متحور جديد من فيروس سيظهر خلال الأيام المقبلة، وسيكون أكثر عدوى وانتشارًا، بالتزامن مع انتشار الإنفلونزا الموسمية بسبب التقلبات الجوية، ما أثار حالة من الجدل بين الأسر، لتبدأ تساؤلات الأمهات عن الفيروسات الأكثر عدوى وانتشارا في الوقت الحالي، لخوفهن على صحة أطفالهن.

الفيروس الأكثر انتشار حاليا

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«هُن»، إن متلازمة التهاب الأجهزة التنفسية، هي المنتشرة حاليًا، إذ تجمع بين حالات الإصابة بالأمراض الرئوية التي تصيب الأشخاص وفي مقدمتها الإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد التي تزداد مع التقلبات الجوية: «الإنفلونزا غالبا ما تُصيب الأطفال ومختلف الفئات، خاصةً خلال الطقس المتقلب حاليا، وتؤثر بشكل مباشر على الأجهزة التنفسية، لأنها بتكون ضعيفة مع البرد».

اقرأ أيضًا: بعد توقعات الصحة العالمية بانتشار وباء جديد.. نصائح مهمة لحماية أسرتك 

أعراض التهاب الأجهزة التنفسية

أوضح «بدران»، أعراض الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي، كالتالي:

- ارتفاع درجة الحرارة.

- الصداع الشديد.

- تراكم السوائل حول الرئتين.

- آلام بالأطراف.

- آلام المعدة.

- مغص.

- الغثيان.

- الخمول.

- ألم شديد في البطن مع القيء والإسهال.

caf189c9be.jpg

طرق انتقال الفيروسات 

وأضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن دور البرد أو التهابات الجهاز التنفسي، ينتقل بالاختلاط مع المصابين وضعيفي المناعة، أو تناول الأطعمة والماء الملوثين، ولمس الفم بعد لمس الأيدي، والمخالطة اللصيقة بشخص مصاب بعدوى فيروسية، لأن الفيروسات الخاصة بالتهابات الجهاز التنفسي تدخل على الجسم فورًا وتهاجم المناعة.

طرق الوقاية من التهاب الأجهزة التنفسية

وأوضح بدران، أنه ضمن طرق الوقاية من من التهاب الأجهزة التنفسية، والفيروسات عموما، تتمثل في:

- غسل الأيدي جيدًا بالماء والصابون، بالإجراءات المتبعة عند غسل اليدين.

- تطهِّير الأسطح متعددة اللمس، ويفضل استخدام محلول المطهر.

- الحفاظ على التباعد، لأنه الأكثر سببًا في الإصابة بالفيروس. 

- ضرورة ارتداء الكمامة، حتى لغير المصابين، لشدة تأثير حالة الطقس على التهابات الجهاز التنفسي. 

- الابتعاد عن المسكنات دون استشارة الطبيب.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا