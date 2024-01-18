أمير مسلم أشهر عازب في آسيا.. طائرته مطلية بالذهب وقصره به 1700 غرفة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل أشهر العزاب في قارة أسيا، الأمير عبد المتين بن سلطان بروناي، بزفافه –أخيرا- منذ عدة أيام ليودع "حياة العزوبية".

وشهدت سلطنة بروناي مراسم زواج الأمير عبد المتين، الابن العاشر لسلطان بروناي السلطان حسن البلقية، أحد أغنى أغنياء العالم.

واشتهر الأمير عبد المتين بأنه من أشهر العزاب في قارة أسيا، حيث يبلغ عمره 32 عاما، وعروسه هي يانج موليا أنيشا روسناه، التي يبلغ عمرها 29 عاما، وهي حفيدة لمستشار والده، بيهين داتو عيسى، وتمتلك شركة للسياحة بجانب علامة تجارية شهيرة للأزياء.

ماذا نعرف عن أشهر عازب في آسيا؟

بحسب BBC، ولد الأمير عبد المتين في 10 أغسطس 1991، وهو الابن العاشر ورابع الأبناء الذكور للسلطان حسن بلقيه من زوجته الثانية السابقة مريم بنت عبد العزيز (67 عاما).

تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة سانت أندرو، ثم واصل تعليمه الثانوي في كلية بادوكا سيري بيجاوان سلطان للعلوم، ومدرسة جيرودونج الدولية، وكلاهما من أعلى المدارس في بروناي.

في يوليو 2014، حصل على بكالوريوس الآداب في السياسة الدولية من كلية كينجز كوليدج لندن، وحصل على درجة الماجستير في الآداب من مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية، جامعة لندن في 2016.

يعمل كطيار ومثل بلاده في لعبة بولو

الأمير عبد المتين يعمل طيار مروحيات بسلاح الجو في بروناي، بعد أن تخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية.

اشتهر الأمير بممارسة الرياضة، إذ مثل بلاده في لعبة بولو في دورة الألعاب الرياضية لجنوب شرق آسيا عام 2019.

الاحتفال بزفاف الأمير سيستمر لمدة 10 أيام متواصلة، في الفترة من 7 إلى 16 يناير 2024، أي بنهاية اليوم الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن القصر الملكي ببروناي.

الأمير متين أحد أغنى أفراد العائلة المالكة في العالم، إذ تقدر ثروته الصافية بنحو 28 مليار دولار، بحسب مجلة time.

يمتلك طائرة مطلية بالذهب ومفروشة بالداخل بالذهب والماس ومرصعة بالأحجار الكريمة.

كما أن لديه مئات من سيارات رولز رويس وفيراري، وقصر يضم 1700 غرفة.

يمتلك أشبال نمور بيضاء وقطط برية، وينشر بانتظام صورا لحيواناته الأليفة على إنستجرام، بما في ذلك صورة لشبل نمر يمرح على سريره وواحدة له وشبل النمر يذهبان إلى الشاطئ.

يتابعه على حسابه الرسمي على موقع انستجرام حوالي 2.7 مليون شخص.

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