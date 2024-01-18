مفاجاة- خبيرة أبراج تتوقع الفائز في مباراة مصر أمام غانا في أمم أفريقيا.. وتحذير وتألق لهذا اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يقود محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي تشكيل المنتخب المصري لمواجهة نظيره الغاني، اليوم الخميس، في تمام العاشرة مساءً، في منافسات دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا، على ملعب استاد فيليكس بوانيي في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

ويسعى الفراعنة إلى اقتناص الثلاث نقاط على حساب منتخب غانا، بعد فقدانه نقطتين، الأحد الماضي، عقب التعادل الإيجابي أمام موزمبيق.

وتحدثت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لـ "الخليج 365"، عن حظوظ مدربي المنتخبين وحظوظ أبرز اللاعبين خلال المباراة، كما يلي:

حظوظ منتخب مصر

مدرب منتخب مصر: المدرب البرتغالي روي فيتوريا 16 أبريل/ برج الحمل: القمر في منزله الثاني قد يصيبه بالتشوش، واليوم يجب أن يضاعف حذره ويحدد وينظم أفكاره.

حراسة المرمى: محمد الشناوي 18 ديسمبر 1988/ برج القوس: القمر في منزل الصحة الإيجابي يمنحه اليوم كل الطاقة.. ينظم جهوده ويوظفها في اتجاه سليم، ويقوم بما عليه على أكمل وجه.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد 29 سبتمبر 1993/ برج الميزان: القمر في منزله الثامن يساعده اليوم على تنظيم جهوده وأفكاره.. يتصرف بحكمة، ويخطط جيدا لكل خطوة.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم 1 فبراير 1999/ برج الدلو: القمر في وضع معاكس وعليه بالحذر في خطواته، وأن يحمي نفسه، ويحاول تفادي الإصابات.

خط الوسط: إمام عاشور 20 فبراير 1998/ برج الحوت: المريخ وعطارد والشمس في وضع داعم، ويمنحه ذلك نشاطا ويقظة وإصرارا على إصابة أهداف. كما أن القمر يدفعه للتعاون جيدا مع زملائه في الفريق، وقد يعده أيضا بالسهولة واليسر في إصابة أهداف.

خط الوسط: مروان عطية 12 اغسطس 1998/ برج الأسد: القمر في وضع معاكس وعليه أن يتصرف بحكمة ويضاعف تركيزه، ومع ذلك الشمس والمريخ بمنزل الصحة الإيجابي ويمنحه ذلك طاقة ولياقة بدنية وينظم جهوده ويوظفها في اتجاه سليم.

هجوم: محمد صلاح 15 يونيو 1992/ برج الجوزاء: القمر في منزل الصحة السلبي مما يجعل لياقته البدنية أقل. كما أن "فينوس" في مواجهة برجه وقد يصيبه ذلك بالتشوش والتوتر والقلق، ومن المهم أن ينظم جهوده، ويحمي نفسه من الإصابات.

هجوم: عمر مرموش 7 فبراير 1999/ برج الدلو: القمر في وضع معاكس وعليه بالحذر في خطواته، وأن يحمي نفسه، ويحاول تفادي الإصابات.

هجوم: محمود تريزيجيه 1 أكتوبر 1994/ الميزان: القمر في منزله الثامن يساعده اليوم على تنظيم جهوده وأفكاره.. يتصرف بحكمة، ويخطط جيدا لكل خطوة.

هجوم: محمد النني 11 يوليو / السرطان: رغم التشوش.. القمر اليوم داعم له ويمنحه كل الإصرار لمباشرة نشاطه بحماس وهمة، يتعاون جيدا مع زملائه، ويبدو مسيطرا على أدواته.

هجوم: محمود كهربا 13 إبريل 1994/ برج الحمل: القمر في منزله الثاني قد يصيبه بالتشوش، واليوم يجب أن يضاعف حذره ويحدد وينظم أفكاره وجهوده وخطواته.

حظوظ منتخب غانا

مدرب غانا: كريس هيوتون 11 نوفمبر 1958/ برج العقرب: القمر في مواجهة برجه مما يجعل رؤيته للأمور مشوشة، وبالتالي قراراته غير سليمة.

حراس المرمى: ريتشارد أوفوري 31 أكتوبر 1993/ برج العقرب: القمر في مواجهة برجه مما يجعل رؤيته مشوشة، وبالتالي تحركاته واتجاهاته غير سليمة.

خط الدفاع: أليدو سيدو 4 يونيو 2000/ برج الجوزاء: القمر في منزل الصحة السلبي مما يجعل لياقته البدنية أقل. كما أن "فينوس" في مواجهة برجه وقد يصيبه ذلك بالتشوش والتوتر والقلق، وقد يكون عُرضة للإصابة.

خط الوسط: محمد قدوس 2 أغسطس 2000/ برج الأسد: القمر في وضع معاكس مما يجعل تركيزه أقل، ومع ذلك الشمس والمريخ بمنزل الصحة الإيجابي ويمنحه ذلك طاقة ولياقة بدنية وينظم جهوده ويوظفها في اتجاه سليم.

خط الوسط: إليشا أوسو 7 نوفمبر 1996/ برج العقرب: القمر في مواجهة برجه مما يجعل رؤيته مشوشة، وبالتالي تحركاته واتجاهاته غير سليمة.

هجوم: إنياكي ويليامز 1 يونيو 1994/ برج الجوزاء: القمر في منزل الصحة السلبي مما يجعل لياقته البدنية أقل. كما أن "فينوس" في مواجهة برجه وقد يصيبه ذلك بالتشوش والتوتر والقلق، وقد يكون عُرضة للإصابة.

من الفائز في المباراة؟

تتوقع خبيرة الأبراج، عبير فؤاد أن الفرص كبيرة لدى منتخب مصر للفوز على منتخب غانا.

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