الامارات | موسوعة غينيس تسجل أعلى مصلى معلق في العالم بمكة المكرمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدرجت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أعلى مصلى معلقا في العالم يطل على الكعبة المشرفة، حيث يقع على ارتفاع 483 مترا فوق مستوى سطح البحر.

ويبلغ ارتفاع المصلى نحو 179 مترا، وتبلغ مساحة المصلي نحو 550 مترا مربعا، ويتسع لما يقرب من 520 مصليا.

ويتميز المصلى المعلق بأنه يوفر إطلالات خلابة على مكة والمعالم الدينية، علاوة على أنه يعكس الأسلوب المعماري الفريد.

ويتيح موقعه المذهل للضيوف الاستمتاع بالإطلالات البانورامية على المعالم الدينية في مكة المكرمة بما فيها المسجد الحرام والكعبة المشرفة وغيرها من معالم المدينة.

ويدخل المصلى المعلق ضمن الأدوار العليا لفندق العنوان جبل عمر مكة بالمنطقة المركزية أمام الحرم الشريف.

وسجلت الموسوعة ما ضمّه المصلى المعلق من التصاميم العربية العريقة واللمسات العصرية والعبارات المكتوبة بالخط العربي مزيدًا من الوقار على أجوائه بما في ذلك أسماء الله الحسنى التي تعكس الإرث الإسلامي العريق.