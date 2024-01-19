الامارات | اكتشاف أقدم ثقب أسود في الكون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف فريق دولي من علماء الفلك أقدم ثقب أسود، يعود تاريخ وجوده إلى حقبة كان عمر الكون فيها بالكاد 400 مليون سنة، بحسب دراسة نُشرت نتائجها أول من أمس، ويناقض هذا الاكتشاف قناعات ومعلومات سابقة عن تاريخ الثقوب في الكون.

وقال عالم الفيزياء الفلكية في معهد كافلي لعلم الكونيات في جامعة كامبريدج البريطانية، يان شولتز: إن هذا الاكتشاف يؤخّر تاريخ أقدم ثقب أسود هائل «بنحو 200 مليون سنة».

ولفت المعهد المشارك في الدراسة المنشورة في مجلة «نيتشر»، إلى أن هذه الدراسة «ستغذي جيلاً جديداً من النماذج النظرية» لشرح وجود ظاهرة مماثلة في الكون الفتيّ، قبل أكثر من 13 مليار سنة.

ويُقدّر جسم كتلة هذا الثقب الأسود بـ1.6 مليون مرة كتلة شمسنا، وهو غير مرئي، مثل جميع الثقوب السوداء، ويمتص المادة المحيطة به عن طريق إصدار كمية هائلة من الضوء في محيطه. ويعود تاريخ الثقب الأسود الذي اكتشفه الفريق الدولي بقيادة جامعة كامبريدج إلى 430 مليون سنة بعد الانفجار الكبير.