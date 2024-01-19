الامارات | مزاينة الإبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتوافد قوافل الإبل الخليجية إلى مهرجان الظفرة بدورته الـ17، استعداداً للمنافسة على 1135 جائزة خصصت لمزاينة الإبل، ضمن «المحطة الختامية» خلال الفترة من الغد حتى الثامن من فبراير المقبل، في مدينة زايد في منطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.