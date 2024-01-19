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الامارات | مزاينة الإبل

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتوافد قوافل الإبل الخليجية إلى مهرجان الظفرة بدورته الـ17، استعداداً للمنافسة على 1135 جائزة خصصت لمزاينة الإبل، ضمن «المحطة الختامية» خلال الفترة من الغد حتى الثامن من فبراير المقبل، في مدينة زايد في منطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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