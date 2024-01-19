الامارات | ظهور "وحش بحري" غامض على شاطئ بريطاني .. صور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت مستكشفة بريطانية بقايا لكائن غريب بين صخور شاطئ هايبورن وايك شمال يوركشاير في بريطانيا، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن كارولين بيندار التي عثرت على بقايا مخلوق بالقرب من برك الصخور في هايبورن وايك، أكدت أن البقايا كانت متحللة للغاية، مع بروز بعض عظامه، وأكوام من الدهن، حيث جعلته يبدو كما لو أن العظام المكشوفة كانت عبارة عن أنياب، ولم يكن هناك رأس أو ذيل واضحان، وكانت رائحته قوية جداً".

وأوضحت وايك أنه كانت هناك عاصفة شديدة وكان هناك الكثير من الرغوة بين الصخور حيث انحسر المد، حيث كانت تعتقد في البداية أنه رغوة أو حطام صيد جرفته المياه، لكن مع اقترابها من البقايا اكتشفت أنه كان أكبر من المتوقع، حيث وصفته بوحش بحري غامض.

وأِشارت وايك إلى أن هيكل المخلوق مغطى بجلد أبيض مبقع ذو ملمس خيطي، مع ظهور عظام في بعض الأماكن، وطوله 16 قدماً.

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