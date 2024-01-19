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الامارات | دراسة تؤكد قدرة الذكاء الاصطناعي على رصد أمراض القلب الروماتيزمية بدقة فائقة

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واشنطن - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت دراسة حديثة قام بها باحثون في إحدى مستشفيات الأطفال في واشنطن، أن الذكاء الاصطناعي قادر على رصد أمراض القلب الروماتيزمية بنفس دقة طبيب القلب.

وأوضحت الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن نظام الذكاء الإصطناعي الذي تم تطويره حديثا يجمع بين فحوصات الموجات فوق الصوتية والأجهزة الإلكترونية المحمولة، حيث تم تزويد هذه الأجهزة بـ"خوارزميات" قادرة على تشخيص أمراض القلب الروماتيزمية (RHD) من خلال تخطيط صدى القلب.

وكان فريق البحث قد استخدم تقنيات التعلم الآلي والعميق لتطوير هذه الخوارزمية الجديدة، كما تمت الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتفسير صور الموجات فوق الصوتية للقلب بهدف الكشف عن أمراض القلب الروماتيزمية، وتحليل الميزات غير المرئية للعين المجردة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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