3 معلومات قد لا تعرفها عن مصطفى محمد.. من هي أهم هدف في حياته؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تألق مصطفى محمد، لاعب منتخب مصر، في أولى مباريات الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية والتي كانت أمام موزمبيق، إذ سجل الهدف الأول للمنتخب، ثم عاد للتألق في مباراة مصر وغانا والتي انتهت بالتعادل.

مصطفى محمد رجل المهام الصعبة، لم يقف دوره عند هذا الحد، ليعود ويهز شباك المنتخب الغاني، محققًا الهدف الثاني، ليتعادل في أوج المباراة، ليحمله باقي الفريق احتفاءًا به وبمهامه مع المنتخب.

وعاد مصطفى محمد يشغل منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تألقه مع المنتخب بمباراة غانا، ليبدأ البحث عنه ليس فقط كلاعب، ولكن بعيدًا عن الساحرة المستديرة والمستطيل الأخضر.

تزوج في الكورونا ولديه ولد.. ما لا تعرفه عن مصطفى محمد

كان 2020 نقطة تحول في حياة اللاعب مصطفى محمد، إذ قرر الزواج من فتاة وصفها بـ«أهم هدف في حياته»، فلم تمنعه الجائحة حينها من الزفاف، ليتوج عريسًا في يونيو 2020، وسط ذروة جائحة كورونا، وخلال توقف الدوري المصري، في حفل ضم العائلتين وبعض رموز الكرة المصرية.

قصة حب منذ 2014

قصة حُب مصطفى محمد وزوجته «حياة» بدأت منذ 10 سنوات قبل أن تُكلل بالزواج في 2020، إذ جمعته قصة حب طويلة بزوجته في 2014، ليصفها بإنها أهم عامل نجاح فى مسيرته الرياضية، قائلًا: «زوجتي كانت وش السعد عليا في كل حاجة».

مستطردًا: «واقفة جنبي وبتشجعني طول الوقت، والله هي على طول في ظهري»

ومن جهتها، أكدت «حياة» زوجة اللاعب، في مداخلة هاتفية من قبل، إنها كانت تشجعه على الاحتراف، وذلك قبل الانتقال لنادي جالاتا سراي: «بدعمه وبتعب معاه جدا، وأنا أفضل جول جابه في حياته وميقدرش يقول غير كدا، نفسي يحترف ويحقق كل حاجة كويسة، ويحقق له ربنا كل أحلامه».

أب لطفل 3 سنوات

وعقب مرور عام من الزواج، كلل الثنائي بنجلهما «عُدي» صاحب الـ 3 سنوات حاليًا.