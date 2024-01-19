عبير فؤاد تفاجئ الجمهور بشأن إصابة محمد صلاح.. متى يتحسن أداؤه؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صدمة أصابت الجماهير المصرية، عقب خروج محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، مُصابًا من أرض الملعب، أمس، خلال مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية.

وما إن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، وعناوين الأخبار بتقرير تتحدث عن الإصابة ومُدة الغياب، كان البعض الآخر مهتمًا بتوقعات خبيرة الأبراج الشهيرة عبير فؤاد، التي كانت توقعت قبل المباراة إصابة نجم ليفربول، ليتصدر على الفور اسمها محركات البحث.

عبير فؤاد تفاجئ الجمهور بشأن محمد صلاح

في الوقت الذي ينتظر فيه عشاق الساحرة المستديرة، مباراة مصر المقبلة، أمام منتخب كاب فيردي، عاودت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إطلاق توقعاتها بشأن إصابة محمد صلاح، لتصدم الجمهور بعدما أكدت أنه حتى وإن كانت الإصابة طفيفة، لم يلحق بالمباراة المقبلة، وحال مشاركته لن يقدم اداء جيدًا على الإطلاق: «ممكن تكون إصابة طفيفة، لكن مظنش انه هيشارك قريب، ولو شارك مش هيقدر يقدم أداء كويس، وده بسبب حظوظه غير الموفقة».

وأضافت عبير فؤاد، في تصريحات لـ«هن»: «صلاح للأسف عنده كوكب أورانس في مواجهة منزل الصحة عنده بشكل صحي، ولازم ياخد باله من صحته، لأنه معرض لإصابات تانية».

متى يعود محمد صلاح من إصابته؟

عدم الجاهزية الصحية والبدنية ليست مشكلة «صلاح» الأخيرة، إذ أكدت خبيرة الأبراج، أنه يعاني أيضًا من عدم الجاهزية الذهنية: «القمر فينوس في مواجهته لحد يوم 23 يناير، وده مخليه مشتت وتفكيره مشوه، ومش هيتحسن قبل التاريخ ده».

وعن حظوظ صلاح الفترة المقبلة، أكدت عبير فؤاد، أن هناك كواكب داعمة في منزلة الحظ، ولكن في شهر فبراير».