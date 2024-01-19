أغلى 9 حفلات زفاف أسطورية في التاريخ.. هل شاهدت أحدها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حفل الزفاف أهم يوم في حياة صاحبه، والبعض يفضلون إقامة حفل زفاف بسيط، إلا أن آخرين يبذلون جهدا إضافيا الجعله يوما لا يُنسى، والبعض يجعله حفلا أسطوريا بتكاليف خيالية وباهظة.

فيما يلي نستعرض أغلى حفلات الزفاف في العالم، وفق ما أورد موقع "تايمز أوف إنديا".

مادلين بروكواي وجاكوب لاجرون:

تكلف حفل زفاف مادلين بروكواي (ابنة مالك شركة كبرى لبيع السيارات) وجاكوب لاجرون في نوفمبر 2023 نحو 59 مليون دولار.

وأقيم حفل الزفاف الفخم في قصر فرساي بباريس، وتم اصطحاب جميع الضيوف إلى المكان في طائرات خاصة، وارتدى العروسان ملابس باهظة الثمن، لذا أُطلق على الحفل اسم "زفاف القرن".

الأمير تشارلز والأميرة ديانا:

تزوج الأمير البريطاني تشارلز والسيدة ديانا في 29 يوليو 1981، وأقيم حفل الزفاف الملكي في كاتدرائية القديس بولس في لندن بالمملكة المتحدة وبلغت تكلفته حوالي 48 مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت.

وحضر حفل الزفاف 3500 شخص، وشاهده نحو 750 مليون شخص من جميع أنحاء العالم على شاشة التلفزيون.

وحتى اليوم يتم الحديث عن فستان زفاف الأميرة ديانا الأنيق الذي كان يحتوي على 10 آلاف لؤلؤة ويبلغ طوله 25 قدمًا.

فانيشا ميتال وأميت بهاتيا:

تزوجت فانيشا ميتال، ابنة لاكشمي ميتال أحد أغنى الرجال في العالم، من أميت بهاتيا في حفل زفاف فخم في عام 2004.

وأقيم حفل خطوبتهما في قصر فرساي في باريس، وأحيته المطربة الأسترالية كايلي مينوج وعلى الرغم من أن تكلفة الزواج بلغت نحو 66 مليون دولار، إلا أنه لم يدم لفترة طويلة وتم الطلاق في عام 2013.

إيشا أمباني وأناند بيرامال:

ابنة أغنى رجل في الهند، إيشا أمباني، تزوجت من أناند بيرامال في 12 ديسمبر 2018، وبلغت تكلفة حفل زفافهما حوالي 15 مليون دولار.

وحضر حفل الزفاف الفخم شخصيات من بوليوود وكبار السياسيين بالهند في 19 نوفمبر 2022.

الأمير وليام وكيت ميدلتون:

بلغت تكلفة حفل زفاف الأمير ويليام وكيت ميدلتون في عام 2011 نحو 34 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من أغلى حفلات الزفاف حتى الآن.

وكان الزوجان يتواعدان منذ عام 2003، وأقيم حفل زفافهما عام 2011 في كنيسة وستمنستر في لندن بإنجلترا.

واين روني وكولين ماكلوجلين:

تزوج لاعب مانشستر يونايتد السابق واين روني وكولين ماكلوجلين في إيطاليا عام 2008، وتم نقل 64 ضيفًا في خمس طائرات خاصة لحضور حفل زفافهم الفخم الذي قدمت فيه أيضًا فرقة الصبي الأيرلندية Westlife عروضها، وبلغت تكلفة حفل الزفاف 8 ملايين دولار.

تشيلسي كلينتون ومارك ميزفينسكي:

تزوجت تشيلسي كلينتون، الرئيس السابق للولايات المتحدة ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، من مارك ميزفينسكي، وهو مصرفي استثماري، في حفل زفاف كبير،ة وأقيم حفل زفافهما الفخم في Astor Courts في عام 2010 وبلغت تكلفته 5 ملايين دولار.

بريانكا شوبرا ونيك جوناس:

أقيمت مراسم حفل زفاف الممثلة الهندية بريانكا شوبرا والممثل الأمريكي نيك جوناس في 1 ديسمبر 2018 على مدار خمسة أيام.

وأقيم حفل زفافهما في قصر عميد بهوان في ولاية راجاستان.

ليزا مينيلي وديفيد جيست:

تزوجت المطربة الأمريكية ليزا مينيلي ومنتج الأفلام ومقدم البرامج التلفزيونى ديفيد جيست في حفل زفاف فخم في عام 2002، وبلغت تكلفته حوالي 4.2 مليون دولار.

أعراض يتجاهلها الرجال.. علامتان تشيران إلى الإصابة بسرطان الخصية

ماذا يحدث للنساء عند الامتناع عن العلاقة الحميمية؟.. هذه الأمراض تهددك

4 علامات تنذرك بارتفاع الكولسترول في الدم

واقعة صادمة.. زوجان يجدان مفاجأة في منزل أحلامهما بعد استئجاره

5 أبراج تخاف على نفسها من الحسد والعين.. هل أحدهم في حياتك؟