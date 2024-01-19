تعليق صادم من شقيقة محمد صلاح على أداء منتخب مصر بأمم أفريقيا.. هاجمت من؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة صداقة قوية تجمع بين نجم المنتخب الوطني والمحترف بصفوف ليفربول، محمد صلاح، وشقيقته «رباب» أكثر من كونها علاقة أخوة، فدومًا ما تحرص على التواجد مع قائد الفراعنة، خلال عطلاته في مصر أو بلندن، وترافقه في كثير من المناسبات، والحديث عنه مرارًا وتكرارًا، كلما جاءت الفرصة.

ورغم حب «رباب» الشديد لشقيقها محمد صلاح، التي دومًا ما تحاول توثيقه، إلا إنها تحرص على أن تفصل بين علاقتهما وآرائها الشخصية، إذ ترفض استخدام اسمه دومًا للتسويق لمشروعها الخاص بتصميم الأزياء، بل تتحدث بعفوية شديدة عن ظهوره بالمباريات، وأداؤه، ومشاركاته م فريقه ليفربول الإنجليزي أو مع المنتخب الوطني.

رد صادم من شقيقة محمد صلاح على أداء منتخب مصر

خلال الساعات القليلة الماضية، محمد صلاح، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب خروجه مُصابًا من مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الأفريقية، التي انتهت بالتعادل في النهاية.

تعادل أمس، يعتبر الثاني على التوالي، في مشوار منتخب مصر بالبطولة، عقب التعادل مع موزمبيق في افتتاح المسابقة، وهو ما علقت عليه رباب، شقيقة محمد صلاح، عقب أول مباراة للمنتخب في البطولة، خلال لقاء تليفزيوني.

وعلقت «رباب» على أداء المنتخب الوطني، عقب التعادل، متحدثة عن الفريق وخطة وتشكيل المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، قائلة: «للأسف في لاعيبة مش في مكانها، وده مأثر عليهم، وطبعًا مش مبسوطة نهائي لا من الخطة ولا التشكيل».

وتابعت شقيقة محمد صلاح: «مش لاقية الروح اللي وحشتنا، ووحشني منتخب 2006، و2008، و2010، مع حسن شحاتة»، متمنية التوفيق والفوز للمنتخب الوطني في مشواره بالبطولة في النهاية.

يشار إلى أن «رباب» هي شقيقة محمد صلاح الوحيدة، التي تعمل في مجال الموضة وتصميم الأزياء للمحجبات.