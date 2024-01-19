6 أعراض إذا ظهرت عليك دليل على أنك مصاب بسرطان القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك أعراض إذا ظهرت عليك تدل على الإصابة بسرطان القولون العصبي، فإذا ظهرت عليك تلك العلامات عليك الذهاب للطبيب على الفور.

وسرطان القولون هو نمو للخلايا يبدأ في جزء من الأمعاء الغليظة يسمى القولون، وهو أول أقسام الأمعاء الغليظة وأطولها.

أما الأمعاء الغليظة فهي الجزء الأخير من الجهاز الهضمي، ومهمة الجهاز الهضمي تحليل الطعام ليستفيد به الجسم، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

الأعراض

تغيرات في عادات الأمعاء

من أكثر أعراض سرطان القولون العصبي شيوع هو التغير في عادات الأمعاء، حيث يمكن للشخص المصاب أن يعاني من الإمساك والاسهال وحجم وشكل البراز.

وجود دم في البراز

يعد وجود دم في البراز من الأعراض المقلقة لسرطان القولون، وقد تلاحظ الدم في البراز نفسه أو على المرحاض.

انتفاخ البطن

قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بسرطان القولون والمستقيم من تقلصات مؤلمة في البطن، بسبب انسداد في المستقيم.

الغثيان والقيء

قد يعاني الأشخاص المصابون بسرطان القولون والمستقيم من القيء والغثيان، بسبب انسداد في القولون أو انتشار السرطان إلى الكبد.

فقدان الوزن

يعد فقدان الوزن غير المبرر أحد الأعراض الشائعة لسرطان القولون العصبي والمستقيم، والسبب في ذلك السرطان والعلاج نفسه.

التعب والإرهاق

قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بسرطان القولون والمستقيم من التعب، ويرجع ذلك للتعب من السرطان.

لذا إذا لاحظت أي من هذه الأعراض عليك استشارة الطبيب على الفور لاتخاذ الإجراءات اللازمة والبدأ في العلاج.

عوامل الخطر

التقدم في العمر.

التاريخ العائلي.

التغيرات الجينية.

نمط الحياة.

الوقاية

اتباع نظام غذائي صحي.

الحفاظ على وزن صحي.

ممارسة الرياضة.

الإقلاع عن التدخين.

الفحص الطبي باستمرار.

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