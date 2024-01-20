الامارات | عرض مغربي يفوز بجائزة «المسرح العربي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز العرض المغربي «تكنزا قصة تودة» لفرقة فوانيس المسرحية بجائزة مهرجان المسرح العربي في دورته الـ14، التي أسدل الستار عليها في العاصمة العراقية بغداد.

العرض من إخراج أمين ناسور الذي اشترك في التأليف مع طارق الربح وإسماعيل الوعرابي، وبطولة خديجة زروال، وعادل الحميدي وأحمد باحدا وهند بلعولة.

وتحمل الجائزة اسم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، التي تنظم المهرجان في يناير من كل عام. وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف درهم إماراتي (نحو 27 ألف دولار). وكانت المسابقة في هذه الدورة تشمل 12 عرضاً من العراق والأردن والجزائر وتونس والمغرب وسلطنة عمان والإمارات. ورأس الفنان السوري أيمن زيدان لجنة التحكيم التي ضمت في عضويتها الكاتب والأكاديمي المصري سامح مهران، والممثل الفلسطيني حسام أبوعيشة، والكاتب المسرحي الليبي علي الفلاح، والمؤلف المسرحي اللبناني هشام زين الدين.