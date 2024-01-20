الامارات | قصة مصوّرة .. أسبوع باريس لموضة الرجال.. أناقة بنكهة الغرب الأميركي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد مدينة باريس فعاليات أسبوعها لموضة الأزياء الرجاليّة الخاصة بخريف وشتاء 2024-2025، الذي يمتد حتى 21 يناير الجاري. ويُشكّل هذا الحدث مُناسبة لمُشاركة أبرز دور الأزياء في تقديم جديدها المُنتظر في هذا المجال.

يتضمن الأسبوع، 41 عرضاً مُباشراً، وتُشارك فيه 74 علامة تجاريّة، وجاءت البداية مع عرض قدّمته دار لويس فيتون، جمع بين عالميّة الموضة والموسيقى، مُستحضراً أجواء الغرب الأميركي إلى قلب العاصمة الفرنسيّة. تضمّن العرض تقديم نحو 80 إطلالة مستوحاة من أجواء الغرب الأميركي مع الحفاظ على أسلوب عصري وأناقة فاخرة. شكّلت السترات والقمصان القطعتين اللتين تكرّر ظهورهما في مُعظم إطلالات العرض، أما المعاطف فتزيّنت بأزرار مصنوعة من أحجار الفيروز، أو تمّ تنفيذها بالفرو الطبيعي. وقد استعانت الدار بخامة الدنيم لتنفيذ إطلالات عدة، تزيّنت بالزخارف والتطريز، كما اعتمدت طبعة المربعات في العديد من التصاميم.