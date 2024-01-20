دراسة تكشف طريقتين لتقليل الالتهاب.. احرص عليهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف بحث حديث أن ممارسة النشاط عن طريق المشي أو ركوب الدراجة عند الذهاب والعودة من العمل يقلل من خطر الإصابة بالالتهاب الذي يؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة منها أمراض القلب والسكري والسرطان، وفقًا لما ذكره موقع healthday.



ووجد البحث أن المكاسب الصحية ظلت قائمة، حتى عندما أخذ الباحثون في الاعتبار التمارين الرياضية الأخرى، أو آثار التعرض لتلوث الهواء أثناء ركوب الدراجة، حيث توصل فريق البحث من جامعة إيسترن فنلندا إلى أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 45 دقيقة من "التنقل النشط" لجني هذه الفائدة، نقلا عن موقع 24.

وفي الدراسة، تابع الباحثون بيانات 6200 عامل في فنلندا، وخضع المشاركون لفحوصات لتقييم مستوى بروتين "سي" التفاعلي في الدم.

وأظهرت النتائج أنه بالمقارنة مع الذين قادوا سياراتهم أو استقلوا وسائل النقل إلى العمل، فإن الذين أمضوا ما لا يقل عن 45 دقيقة يومياً في المشي أو ركوب الدراجات للذهاب إلى العمل انخفض لديهم مستوى بروتين سي التفاعلي في الدم بنسبة 17% تقريباً.

وانخفضت هذه الفائدة بشكل طفيف فقط، لتصل إلى 15.4% في مستويات بروتين سي التفاعلي، عندما احتسب الباحثون مقدار التمارين التي يمكن أن يمارسها الركاب النشطون في أوقات الفراغ، أو ما إذا كانوا يتناولون نظاماً غذائياً صحياً أيضاً.

وأشار الباحثون إلى أن التعرض لتلوث الهواء، وهو أمر يمكن توقعه من ركوب الدراجات إلى العمل، لم يغير بشكل كبير من تأثير التنقل النشط على الالتهاب.

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