علامة تحذيرية في الرقبة تكشف إصابتك بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعاني الكثير من الأشخاص من سواد في الرقبة، ويعتقدون أنه نتيجة لتراكُم الأوساخ، ويلجأون إلى استخدام عديد من العلاجات لتنظيف رقبتهم.

لكن ما لا يعرفه الكثير أن سواد الرقبة أيضًا علامة صامتة على مرض السكري، حيث يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى تحفيز إنتاج هرمون الأنسولين، والذي يؤدي دورًا مهمًا في تنظيم نمو الخلايا، وفقًا لموقع "health".

بالإضافة إلى، نمو الخلايا بشكل غير طبيعي ما يسبب ظهور بقع سوداء على الجلد، خاصة في منطقة الرقبة، تسمى بـ "الشواك الأسود".

ويمكن أن تظهر أيضًا في أجزاء أخرى من الجسم مثل الإبطين والخصر وتحت الثديين، ويرجع سبب ذلك إلى زيادة الأنسولين في خلايا الجلد.

وهناك عدة أعراض أخرى لمرض السكري، وتشمل:

عدم وضوح الرؤية.

كثرة التبول.

التبول عدة مرات في الليل.

الشعور بالجوع الشديد.

العطش الشديد.

فقدان الوزن.

تنميل في اليدين والقدمين.

تأخر التئام الجروح.

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