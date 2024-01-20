لن تتوقع ما يحدث لمستويات الكوليسترول عند تناول "شوربة المواسير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكوليسترول هو مادة دهنية طبيعية موجودة في جميع أنحاء الجسم، ومع ذلك، فإن ارتفاع مستوياته عن المعدل الطبيعي يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وهناك العديد من الطرق لخفض مستوياته، مثل: اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، ولكن هل تعلم أن تناول طبق من "شوربة المواسير" يساعد على تحقيق هذا الأمر؟

- السيلينيوم:

تحتوي أيضًا على نسبة عالية من عنصر السيلينيوم، ما يساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وهما مؤشرا خطر لارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، وفقًا لموقعي "realsimple"، وprofeel".

- مركب الجليسين:

كما أنها غنية بكمية عالية من مركب "الجليسين"، الذي يساعد على دعم صحة القلب والأوعية الدموية، ما يؤدي إلى خفض مستويات الكوليسترول.

- الكولاجين:

كما ثُبت أن الكولاجين والأحماض الأمينية الموجودة في شوربة المواسير تعمل على تحسين مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي.

- مضادات الأكسدة:

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة بها على حماية خلايا الجسم من التلف، ما يساهم في منع تراكم الكوليسترول في الشرايين.

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