بـ8 جنيهات فقط.. نوع خضروات يحميك من النوبة القلبية وارتفاع الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تحدث النوبة القلبية عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب، وذلك بسبب تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين التاجية، وهي الأوعية الدموية التي تزود القلب بالدم.

ونتيجة لذلك، تفقد بعض أنسجة القلب إمدادها بالدم، ما يؤدي إلى الموت، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ووفقًا لخبراء الصحة، يساعد إضافة نوع خضار أحمر لا يُكلف سوى 8 جنيهات إلى وجبة الإفطار يوميًا على تقليل المخاطر، وهو الطماطم.

كيف تساعد الطماطم في الحماية من النوبة القلبية؟

- الليكوبين:

الليكوبين مادة كيميائية تعطي الطماطم لونها الأحمر وهو أيضًا أحد مضادات الأكسدة القوية التي تمنع تلف الخلايا.

بالإضافة إلى، يساهم في خفض نسبة الكوليسترول الضار، ومنع الدم من التجلط، ما يقلل من خطر الإصابة بالسكتة النوبة القلبية.

- غنية بالألياف:

كونها غنية بكمية عالية من الألياف الغذائية، وهي عنصر غذائي مهم للحماية من أمراض القلب، كما تؤدي إلى تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

- البوتاسيوم:

البوتاسيوم الموجود في الطماطم يلعب دورًا مهمًا في حماية القلب من الأمراض، مثل تصلب الشرايين والنوبات القلبية، كما أنه يساهم في خفض ضغط الدم عن طريق إخراج الصوديوم من الجسم واسترخاء الأوعية الدموية.

- أسباب النوبة القلبية:

مرض القلب التاجي هو السبب الكامن وراء معظم النوبات القلبية، قد لا تظهر أعراضه حتى تحدث نوبة قلبية.

يمكن أن تحدث النوبات القلبية في أي وقت، حتى بعد سنوات من الإصابة بمرض القلب التاجي.

- الأعراض:

ألم الصدر.

الشعور بالضغط في الصدر.

ألم الذراعين، أو الكتف.

الغثيان.

عُسر الهضم.

حرقة المعدة.

ألم البطن.

ضيق التنفس.

التعرق البارد.

التعب.

الدوار.

أعراض النوبة القلبية تختلف من شخص لآخر، حيث يعاني بعض الأشخاص من ألم خفيف أو شديد، أو لا يشعرون بأي ألم على الإطلاق.

قد تكون العلامة التحذيرية المبكرة عبارة عن ألم في الصدر يُشبه الشعور بالضغط أو الثُقل، ويزول عند الراحة.

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