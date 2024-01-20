هل ترتفع قيمة الجنيه في 2024؟.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ما سيحدث في اقتصاد مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

شهد الجنيه المصري خلال السنوات الأخيرة العديد من التقلبات، حيث انخفضت قيمته بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين المصريين.

وكشفت العرافة اللبنانية أو ما يُطلق عليها "سيدة التوقعات" ليلى عبد اللطيف، توقعاتها للجنيه المصري لعام 2024.

قالت ليلى خلال مقابلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المُذاع على قناة "mbc مصر": "خلال عام 2024 سيشهد الجنيه المصري تعثرًا مؤقتًا في الفترة المقبلة، بسبب بعض التطورات المحلية والعالمية، ومع ذلك، سيعود ويرتفع بشكل غير مسبوق".

وتابعت: "من المتوقع أيضًا أن يزدهر الاقتصاد المصري، وذلك بدعم من أكثر دولة عربية من دول الخليج".

واستكملت: "ترتفع أسعار الأراضي والمنازل في مصر خلال عام 2024، بالإضافة إلى، تحسن أحوال الزراعة والصناعة في مصر بفضل جهود الدولة".

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