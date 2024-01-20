هل سيفوز منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية؟- ليلي عبد اللطيف تكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

صعود المنتخب المصري لكرة القدم إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية، أمل ينتظره عشاق كرة القدم.

ولهذا يفضل كثيرون معرفة توقعات الأبراج حول هذا الأمر، وهو ما كشفت عنه العرافة اللبنانية، أو ما يُطلق عليها "سيدة التوقعات"، خلال مقابلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المُذاع على قناة "mbc مصر":

قالت سيدة التوقعات: "إن مصر دائمًا تحقق إنجازات كروية، وكأس الأمم الأفريقية 2024 فرصة جديدة لتحقيق إنجاز كبير".

وتابعت: "المنتخب المصري سيفوز ببطولة أمم إفريقيا، وذلك بعد فوزه على المنتخب السنغالي في المباراة النهائية".

وأضافت: "كما أرى الشعب المصري في الشوارع بالهتافات، للاحتفال بهذا الإنجاز الكبير".

وأوضحت: "توُقعت من قبل فوز منتخب عربي إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم في قطر، وهو ما حققه بالفعل مع منتخب المغرب".

وجدير بالذكر، ليلى عبد اللطيف هي متنبئة لبنانية، لُقّبت بـ "سيدة التوقعات"، ولدت في بيروت عام 1958.

وتشتهر ليلى بتوقعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي غالبًا ما تُثير الجدل، وكان آخرهم طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

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