تحذير من تناول الكشري في هذه الحالة.. هذا ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكشري من الأكلات الشعبية ذات الجماهيرية الكبيرة في مصر، نظرًا لمذاقه المميز واحتوائه على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية لصحة الجسم.

ويفضل البعض تناوله في أكياس أو علب بلاستيكية، ولكن هل تعلم أن هذه الطريقة قد تكون خطرة على صحتك وقد يصل الأمر للإصابة بالسرطان.

تحذير من تناول الكشري في العلب والأكياس

في هذا الصدد، حذرت شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، من تناول الكشري بهذه الطريقة، قائلةً إنه عند تعرض العلب والأكياس البلاستيكية للحرارة العالية، قد تتفاعل المواد الكيميائية المصنوعة منها مع الطعام الموجود بها، ما يؤدي إلى مضاعفات صحية.

وتابعت خلال تصريح خاص لـ "الخليج 365": "تتحول المواد الكيميائية إلى مواد ضارة تسبب السرطان وأمراضًا عصبية، مثل ألزهايمر ومرض باركنسون، وأمراض الكبد، مثل تليف وسرطان الكبد".

فقدان القيمة الغذائية بسبب العلب والأكياس البلاستيكية

وأوضحت أخصائية التغذية: "كما أن المادة الغذائية الموجودة في العلب أو الكيس البلاستيكي تفقد قيمتها الغذائية، حيث يمكن أن تتغير تركيبتها الكيميائية أو تتلف بسبب الحرارة".

وأوضحت أنه من الضروري تجنب تخزين الطعام الساخن في العلب والأكياس البلاستيكية، خاصةً إذا كانت مصنوعة من مواد بلاستيكية رديئة الجودة أو تعرضت للحرارة العالية لفترة طويلة.

اقرأ أيضا:

انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. استشاري نفسي يكشف سبب الطلاق

نوع توابل شهير يحميك من السكر.. بـ15 جنيها فقط

أغلى 9 حفلات زفاف أسطورية في التاريخ.. هل شاهدت أحدها؟

واقعة غريبة - مسافر يعض مضيفة على متن الطائرة.. ما القصة؟

ليلى عبد اللطيف في 2024.. خبر وفاة يتحول إلى مناسبة للاحتفال - ونشهد إختفاء مشاهير وخوف لهذا السبب