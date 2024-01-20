لن تتوقع.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الأكل مباشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

شرب القهوة بعد تناول الطعام مباشرة، عادة يفعلها كثيرون دون معرفة الأضرار والمخاطر التي قد تحدث للجسم.

لكن هل تعرف ما يمكن أن يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الأكل مباشرة؟.

تقليل امتصاص الحديد

شرب القهوة بعد تناول الطعام مباشرة يقلل من امتصاص الحديد بنسبة 80%، وبالتالي يؤثر على بشرتك، حيث تصبح أكثر جفافًا من المعتاد، ما يجعل التجاعيد أكثر وضوحًا.

زيادة معدل ضربات القلب

بحسب India times، فإن شرب القهوة بعد الأكل مباشرة، يمكن أن يسبب زيادة معدل ضربات القلب، نتيجة أن الكثير من الأشخاص ليس لديهم القدرة على استقلاب الكافيين، وفي هذه الحالة، يسبب ضغطا إضافيا في الجسم، ويزيد ذلك خطر الإصابة بالقلق وزيادة معدل ضربات القلب ونقص الانتباه.

بطء عملية الهضم

تحتوي القهوة على الكافيين، وهي مادة منبهة تقلل من إفراز حمض المعدة، ما يؤدي إلى بطء عملية الهضم.

ارتفاع مستويات الكوليسترول

الزيوت الموجودة في القهوة تؤثر في قدرة الجسم على ضبط نسبة الكوليسترول، ومن ثم يتسبب هذا المشروب في ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار لديك.

تساقط الشعر

يقلل شرب القهوة بعد الأكل مباشرة من امتصاص الحديد في الجسم، وهو معدن أساسي لنمو الشعر، كما أنه يمنع حمل الأكسجين الذي يحتاجه الجسم لإصلاح الخلايا التي تحفز نمو الشعر، وهذا بدوره يؤدي إلى تساقط الشعر.

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