ليلى عبد اللطيف تكشف سر تحقق تنبؤها.. هل تتصل بالجن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في الأيام القليلة الماضية، أثارت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف الشكوك حولها واتهمها كثير من الأشخاص بالجدل والتواصل مع الجن، بسبب تنبؤها بانفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز عن زوجها الفنان أحمد والعوضي وهو ما تم بالفعل في الأيام السابقة.

وعلقت ليلى عن إمكانية تدخل الجن في شؤون البشر خلال مقابلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المُذاع على قناة "mbc مصر": "هل الجن فاضي يدخل بيوت الفنانين ويقولي دي هتتجوز دي هتتطلق.. والله عيب".

وتابعت: "هذا الحديث لا يصدقه أي عقل، فلا مخططات أو جن، أن متزوجة ولديها أولاد وحفيد وأصدقاء، إذا كان هؤلاء رأوا ما يدعيه الناس لكانوا ابتعدوا عني".

ولفتت إلى: "منذ سنوات توقعت لأكثر من فنان بانفصالهما عن شركاء حياتهم، مثل: وائل كفوري، وهيفاء وهبي".

وأضافت: "سري لا يعلمه إلا الله، أنا سألت شيخا كبيراعن حالتي وقالي يوضع سره في أضعف خلقه".

واستكملت: "أنا بحب ياسمين عبدالعزيز، وهذا ومجرد إحساس وإلهامي تجاهها كان مجرد خاطر ولم أتمني أن يتحقق".

ما الجديد في حياة ياسمين عبد العزيز؟

أشارت العرافة اللبنانية إلى أن: "الفنانة ياسمين عبد العزيز ستتزوج عن قريب، وسُترزق يوما ما بطفل".

وعن توقعها لرجوعها للفنان أحمد العوضي، قالت: "أرى أن الحب هيرجع يدق بابها قريبًا، لأنها إنسانة حساسة وعاطفية للغاية ولن تستطيع استكمال حياتها بمفردها".

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