الامارات | جراحة تعيد كلبة بستة أرجل لحياة طبيعية على أربع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت كلبة سبنيلي لها 6 أرجل عثر عليها بعد التخلي عنها في مرآب متجر بقالة مثل بقية الكلاب الآن بعد إزالة العضو الزائد جراحيا.

آرييل، التي سميت على اسم شخصية "ليتل ميرميد" لأن العضو الزائد بالأقدام يبدو مثل زعنفة، كانت تجري على العشب السبت بعد أن اعتادت على الحياة على أربع.

وقالت فيكي بلاك، مديرة مستشفى لانغفورد البيطري الخميس "إنها بحال رائعة."

الكلبة التي ولدت بعدة عيوب خلقية، عثر عليها في وسط بيمبروك في ويلز سبتمبر. وأخذها ملجأ غريناكريس للإنقاذ وجمع الأموال لإجراء الجراحة.

وقالت بلاك إن المستشفى لم ير قط كلبا بستة أرجل من قبل كما لم يجر مثل هذه العملية الجراحية من قبل.

وأوضحت "كانت آرييل كلبة صغيرة بحال معقدة."

لم يبد أن الساقين الإضافيتين لهما نفع أو أهمية، وكانتا تتدليان جوار ذيل آرييل، وكانت تمشي بشكل مرتبك في مقطع مصور لها قبل الجراحة.

والسبت، سمح بخروجها إلى العشب أمام المستشفى وكانت تتمتع بنشاط وتركض بسعادة.