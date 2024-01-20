رضيعة تتعرض لهجوم وحشي من كلب في حضن جدها- وهذا ما حدث لها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة مأساوية، اختطف كلب من نوع "بيتبول" طفلة رضيعة من حضن جدها وعضها في ساقها، في مدينة بوراري في دلهي بالهند.

في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حاول مالك كلب بيتبول و7 رجال، لمدة دقيقة تقريبًا، فصل الكلب عن رضيعة كان يهاجمها بشراسة، وفقًا لموقع "ndtv".

كما شُوهدت الطفلة تبكي في حضن والدتها، وساقهامغطاة بالكامل بالجبس والضمادات.

وعلى الفور نُقلت الفتاة إلى المستشفي فورًا، لتلقي العلاج المناسب.

قال والد الرضيعة البالغة من العمر سنة ونصف، إنها تلقت 18 "غرزة" في أجزاء كثيرة من ساقها، وأُصيبت بثلاثة كسور في جسدها.

بعد إصابة خطيرة، غادرت المرأة المستشفى بعد 17 يومًا من الرعاية الطبية.

وقدم والده شكوى إلى الشرطة ضد مالك الكلب الذي هاجم ابنته، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الحادث.

ويذكر أن كلاب البيتبول محظورة في الهند، ومع ذلك يحتفظ كثيرون بهم كحيوانات أليف.

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