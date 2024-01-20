الامارات | علياء الجابر تستلهم الطبيعة لصنع المجوهرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شغف الإماراتية علياء الجابر بالمجوهرات قادها لدخول عالم الأعمال، وافتتاح مشروعها الخاص لتصميم وبيع المجوهرات والمشغولات الذهبية، بينما أسهمت جائحة «كوفيد-19» في دفعها للبحث عن أسلوب غير معتاد للتواصل مع المشترين، وذلك عبر الخدمات المنزلية.

الجابر قالت لـ«الإمارات اليوم» إن اهتمامها بالمجوهرات بدأ معها منذ الصغر، وأخذته عن والدتها، ومع تطور هذا الشغف اتجهت لتدشين مشروعها الخاص في تصميم المجوهرات الذهبية والألماس، وشجعها على ذلك دراستها الأكاديمية في مجال إدارة الأعمال، والمالية تحديداً. لافتة إلى أن نجاح المشروعات الخاصة يتطلب التخطيط الجيد، والعمل بجهد وصبر، في حين يحتاج تصميم المجوهرات إلى دقة ووقت واطلاع مستمر على كل ما هو جديد على الساحة.

وأشارت أن إطلاق مشروعها في عام 2020 تزامن مع جائحة «كوفيد-19»، وما فرضته من إغلاق وإجراءات احترازية أثرت سلباً في العديد من المشروعات التجارية، ولكنها اعتبرت هذه الأوضاع حافزاً لها للبحث عن وسيلة لترويج تصميماتها. مضيفة: «أعتبر الجائحة من أبرز التحديات التي واجهتني في عملي، ولكنها في الوقت نفسه كانت حافزاً لي للاتجاه نحو تدشين الخدمة المنزلية، حتى أتمكن من التواصل مع الزبائن، واطلاعهم على التصميمات، واختيار ما يناسبهم، دون أن يحتاجوا للخروج من المنزل، ومع الوقت أصبحت هذه الخدمة من أبرز ما يميزنا». وحول تصاميمها التي تتميز بها، أوضحت الجابر أنها تميل إلى استلهام تصاميمها من الطبيعة، خصوصاً أوراق الأشجار والزهور بمختلف أشكالها، مع تطعيم القطع بالأحجار الملونة والأحجار الكريمة، مثل الروبي والزمرد والحجر الوردي، إلى جانب الألماس واللؤلؤ، وفي بعض الأحيان تستخدم الحجر الصناعي، وهو يشبه الطبيعي لدرجة كبيرة، ولكنه أقل سعراً. مشيرة إلى أن استخدام الأحجار الملونة يضفي على القطع حيوية ولمسة عصرية تجعلها مناسبة للشابات، ويجعل تصاميمها صالحة للارتداء في الحياة اليومية، ولكنها في الوقت نفسه تقوم بتنفيذ تصاميم تناسب مختلف الأعمار والمناسبات الاجتماعية والأعراس.

وذكرت الجابر أنها تعتمد في تسويق تصاميمها على التسويق الإلكتروني والأهل والأصدقاء، إلى جانب المشاركة في المعارض المتخصصة التي تقام في الدولة. معربة عن سعادتها بالدعم الذي تقدمه الدولة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من طريقة، مثل تسهيل مشاركتهم في المعارض والفعاليات المختلفة، سواء مقابل اشتراكات مخفضة أو إعفاء من رسوم الاشتراك، ومنحهم مساحات عرض مجانية.

واعتبرت أن الصعوبات أو التحديات التي تواجه العاملين في مجال تصميم المجوهرات مختلفة، ولكن من أبرزها المنافسة المفتوحة في هذا القطاع، وضرورة متابعة كل ما هو جديد على الساحة في ظل التغيرات السريعة في العالم الموضة محلياً وعالمياً، وفي الوقت نفسه أن يقدم المصمم لمسة خاصة به تميز تصميماته عن غيرها. لافتة أن هناك صعوبات أخرى تواجهها، مثل تصنيع بعض تصاميمها الحصرية بعدد محدود، فكلفة تصنيع قطعة أو قطعتين تكون مرتفعة، ما يضطرها إلى تصنيع عدد أكبر، وكذلك تسريب التصميمات خلال تصنيعها في الورش المخصصة، إلى جانب أن هذا المجال يحتاج إلى جهد ووقت وميزانية حتى ينجح المشروع ويحقق مكاسب مادية.

. استخدام الأحجار الملونة يضفي على القطع حيوية ولمسة عصرية تجعلها مناسبة للشابات.

. تصاميم صالحة لمختلف الأعمار وللارتداء في الحياة اليومية والمناسبات الاجتماعية والأعراس.