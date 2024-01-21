قتل مدعي عام على الهواء مباشرة بعد تحقيقه في جريمة بالإكوادور.. ما القصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تشهد مدينة غواياكيل في الإكوادور جرائم عديدة، ومن بينها قتل المدعي العام الذي كان يحقق في هجوم عصابة على محطة تلفزيونية، على الهواء مباشرة، ما تسبب في تعمد قتله في النهار، بالتزامن مع تصاعد أعمال العنف مؤخرا في المنطقة، وذلك وفقًا لما ذكره theguardian.

ولقى المدعي العام الذي يدعى "سيزار سواريز" حتفه بالرصاص، حيث كان مسافرًا لحضور جلسة استماع في المحكمة، ولكن هاجمه مسلحون في سيارتين وأطلقوا النار عليه عدة مرات، ومن المتعارف عليه أنه كان يركز على القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في مقاطعة غواياس، إحدى أكثر المناطق عنفا في البلاد.

وعلقت المدعية العامة في البلاد، ديانا سالازار، في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة : "إن المجرمين والإرهابيين لن يعيقوا التزامنا تجاه المجتمع الإكوادوري، وندعو قوات حفظ النظام إلى ضمان أمن من يقومون بواجباتهم".

وسرعان ما قام رجال الشرطة بالقبض على اثنين من أفراد العصابة المرتبطة بالهجوم، وتم الإفصاح عن الجماعة الإرهابية الذي يميلون إليها، ومازال الدافع لارتكاب الجريمة قيد التحقيق.

تعتبر الإكوادور منذ فترة طويلة واحدة من أكثر دول أمريكا الجنوبية سلمية، وشهدت معدل جرائم القتل ارتفاعا صاروخيا في السنوات الخمس الماضية، مع رقم قياسي بلغ 7878 حالة قتل في العام الماضي، حيث أقامت العصابات المكسيكية ومجموعات المافيا الأجنبية معسكرا في ما أصبح طريقا رئيسيا لتهريب المخدرات.

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