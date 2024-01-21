بلا رحمة.. امرأة تقتل والدتها والسبب مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حكم على امرأة أمريكية تدعى "هيدز ماك" بالسجن لمدة 26 عاماً في محكمة شيكاغو الأمريكية، بعد اشتراكها مع زوجها ويدعى "شيفر" في ضرب والدتها حتى الموت، خلال قضائها أجازة في فندق سانت ريجيس بمدينة بالي بـ إندونيسيا.

ثم قام الزوجان بوضع جثة المرأة في حقيبة صغيرة ووضعها في صندوق سيارة أجرة، وبعد أن اتصل سائق التاكسي بالشرطة، تم القبض على ماك وشيفر.

وحكم قاضي المقاطعة الأمريكية "ماثيو كينيلي" على الفتاة البالغة من العمر 28 عاما، بتهمة التآمر مع زوجها لقتل والدتها "شيلا فون فيز"، للحصول على صندوق استئماني بقيمة 1.5 مليون دولار، وفقا لصحيفة "نيو يورك بوست".

وكانت المرأة قد قضت بالفعل سبع سنوات في إندونيسيا بعد إدانتها في عام 2015 بتغطية فم والدتها لكتم صراخها وضربها بوعاء فاكهة في غرفة أحد الفنادق.

وطلبت "هيدز" من القاضي أن تعاقب بأقصى عقوبة، وأنها متحملة مسئولية الجريمة، وليس لديها أي مبرر لقتل والدتها.

وقال محامي ماك أنها ستُسجن لمدة 20 عامًا تقريبًا.

وأدين شيفر بالقتل وحكم عليه بالسجن لمدة 18 عاما في إندونيسيا.

اقرأ أيضا:

انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. استشاري نفسي يكشف سبب الطلاق

نوع توابل شهير يحميك من السكر.. بـ15 جنيها فقط

أغلى 9 حفلات زفاف أسطورية في التاريخ.. هل شاهدت أحدها؟

واقعة غريبة - مسافر يعض مضيفة على متن الطائرة.. ما القصة؟

ليلى عبد اللطيف في 2024.. خبر وفاة يتحول إلى مناسبة للاحتفال - ونشهد إختفاء مشاهير وخوف لهذا السبب