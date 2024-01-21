الامارات | «اتصالات إم أو تي بي» تحقق رقماً قياسياً في عدد الزوّار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت الدورة الـ11 من فعالية «اتصالات إم أو تي بي»، مفهوم التسوّق البديل الذي يقدم تجارب مميزة، بعد 10 أيام متواصلة من أنشطته الفريدة، والتي حوّلت حي دبي للتصميم إلى منصّة لأفضل الأنشطة الممتعة للعلامات التجارية، والأزياء المخصصة، والترفيه، وتجارب الطعام الشهية، وغير ذلك الكثير.

وتقدم فعالية «اتصالات إم أو تي بي»، منذ انطلاقتها الأولى تجارب فريدة لا مثيل لها. وشاركت في دورة هذا العام 42 علامة تجارية محلية إماراتية، وعلامات إقليمية يقودها الشباب، قدمت 24 علامة منها منتجات حصرية، 90 محلاً، و270 عرضاً على المسرح، وخمسة عروض راقصة في تجربة غير مسبوقة. إضافة إلى ذلك، تضمنت العديد من الأنشطة الجذابة وديكورات الزينة التي صُممت خصيصاً لتناسب أذواق الشباب من «الجيل زد».

وباعتبارها عنصراً محبوباً ومطلوباً في مهرجان دبي للتسوّق، وفرت «اتصالات إم أو تي بي» منصّة للشركات المحلية بما فيها المأكولات والمشروبات والبيع بالتجزئة وغيرها الكثير، وفرصة للتواصل مع جماهير جديدة، والتعبير عن العلامة التجارية التابعة لها من خلال الأسواق المؤقتة والأكشاك والفعاليات.

واستمتع المتسوّقون بالعديد من تجارب المأكولات والمشروبات الشهية والحفلات الموسيقية والمسابقات المشوقة وغير ذلك الكثير، إضافة إلى فعالية جديدة كلياً من علامة مستحضرات التجميل «فنتي بيوتي» التي أسستها النجمة العالمية ريهانا، حيث أقيمت فعالية «فنتي بيوتي درايڤ إن» الجديدة كلياً في موقف السيارات، والتي قدمت لعاشقات الماكياج أفضل المنتجات من العلامة التجارية الخاصة، ونظرة حصرية على المنتجات التي سيتم إطلاقها في المستقبل القريب، إضافة إلى حقائب الهدايا الأنيقة، وجلسات الماكياج المجانية، وقد عززت الفعالية من التنوّع والتفرّد والإبداع الموجود في «اتصالات إم أو تي بي».

42 علامة تجارية محلية إماراتية شاركت في دورة هذا العام.