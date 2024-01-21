الامارات | قصة مصوّرة.. موضة الرجال في باريس: معاطف لامعة وقمصان بلا ياقات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم مدير التصميم الفني لمجموعة الأزياء الرجالية لدى «ديور»، كيم جونز، تصميمات أنيقة لفصل الشتاء، واضعاً لمسات زخرفية على مجموعة من الأزياء المفصّلة بعناية.

وسار عارضو الأزياء حول منصّة دائرية بأحذية مسطحة تشبه أحذية راقصي الباليه، بينما كانوا يرتدون قمصاناً من دون ياقات، ومعاطف لامعة، ومجموعة من السراويل والسترات القماشية المشدودة عند الخصر والمرصّعة بأحجار «الراين».

واستلهم جونز مجموعة الأزياء الشتوية هذه من الصداقة التي جمعت بين عمه راقص الباليه، والمصور كولن جونز، وراقص الباليه الآخر رودولف نورييف، وهو ما ظهر جلياً في اللمسات الأنثوية والفضفاضة التي يفضلها عالم الرقص.

وفي النهاية، وقف عارضو الأزياء في حلقة أمام الجمهور وبدأت الأرضية تتحرك وتدور بهم.

وتتضمن عروض أزياء الخريف والشتاء الرجالية في أسبوع الموضة في باريس أكبر العلامات التجارية في مجال الأزياء، مثل «لوي فيتون» و«هيرميس» و«بالمان»، إلى جانب العشرات من العلامات التجارية الأصغر، مثل «آمي» و«لوي جابرييل نوشي».