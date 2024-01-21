ما هي العلاقة بين الإضاءة الليلية وفقدان البصر ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أشار علماء من كلية الطب بجامعة جيجو الوطنية بكوريا الجنوبية إلى أن الإضاءة الليلية العالية تزيد من خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر.

وكشفت مجلة JAMA Network Open، أن الضمور البقعي هو السبب الرئيسي لفقدان كبار السن البصر.

وحلل الباحثون بيانات أكثر من 126 ألف مواطن كوري أعمارهم 50 عاما وأكثر، واكتشفوا أن 4100 منهم شخصت إصابتهم بالضمور البقعي، وفقا لصحيفة "لينتا. رو" الروسية.

وبعد ذلك قارن الباحثون إضاءة أماكن سكن هؤلاء الأشخاص بصور الأقمار الصناعية التي تظهر مستوى الإضاءة في الليل.

واكتشفوا أن كبار السن المقيمين في المناطق ذات الإضاءة الليلية الاصطناعية العالية كانوا أكثر عرضة للإصابة بالضمور البقعي بنسبة 2.17 مقارنة بالذين يقيمون في مستوى الإضاءة الليلة منخفض.

أما في المناطق التي تمتلك مستوى إضاءة ليلية منخفض جدا فإن هذا الخطر يرتفع إلى 12 %.

وتبين أن العوامل الإضافية هي السمنة والتدخين وتناول الكحول تعزز العلاقة بين الإضاءة الخارجية ليلا والضمور البقعي المرتبط بالعمر.

ويوصي الباحثون المرضى الذين يعانون من هذا المرض بالإقلاع عن التدخين، واتباع نظام غذائي متوازن من الفواكه والخضروات والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، وارتداء النظارات الشمسية أينما كان ممكنا.

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